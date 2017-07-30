Как выглядит флирт в исполнении разных знаков зодиака

Флирт может быть провокационным, смущающим или нежно-призывным. Некоторые люди являются прирожденными мастерами флирта, и это у них получается на уровне подсознания. А кому-то флирт дается с трудом, вызывает ощущение неловкости и даже дискомфорта. Так что для вас действительно является признаками флирта? Чувственные прикосновения, хихиканье, трепещущие ресницы или горячие взгляды? Ваш знак зодиака может немного рассказать о том, как вы это делаете.





1. Овен

Если Овен положил на вас глаз, вы об этом моментально узнаете. Он всегда должен быть на первых ролях, поэтому незамедлительно бросит вам вызов. Просто будьте готовы! Этот знак будет проявлять свою озорную сторону в виде веселья и игр, и вы поймете, что он флиртует, по его довольным улыбкам, когда вы начнете поддаваться его напору.

2. Телец

Вы поймете, что Телец с вами флиртует, потому что он все время будет держаться поближе к вам. Этот знак очень чувствителен к прикосновениям. Он станет держать вас за руку, поглаживать или ненароком касаться плеча. Кроме того, Телец немного застенчив и старается оказывать знаки внимания мягко и ненавязчиво.

3. Близнецы

Если Близнецы спонтанно приглашают вас на мероприятие, в поездку или в поход за новым приключением, приготовьтесь к взаимодействию. Близнецы очень ласковы и нежны, поэтому иногда трудно сказать, действительно ли они флиртуют из чувства заинтересованности в вас. Верный признак – это их внимание и постоянные приглашения к совместному времяпровождению.

4. Рак

Если Рак начинает готовить вам еду и активно угощать своими вкусностями – он с вами флиртует. Этот знак очень эмоциональный и чувствительный, поэтому ему трудно расслабленно общаться с кем-то, кто ему действительно нравится. Следовательно, он просто будет о вас заботиться в виде кормления, или же начнет делиться чем-то очень ему дорогим: ценным сувениром, книгой или просто милой безделушкой.

5. Лев

Если Лев уделяет вам время и даже удосуживается спуститься с трона, чтобы пообщаться с вами, то тут явно в ход пошел флирт. Этот знак – типичная социальная бабочка, и вероятность того, что он потратит более 10 секунд на одного человека, весьма мала. Поэтому, если Лев серьезно увлечен общением с вами, да еще и делает это с огромным энтузиазмом, то это основной признак его флирта.

6. Дева

Если Дева познакомит вас с ее домашними животными, то она определенно с вами флиртует! Дева – это крепкий орешек, она никогда не раскрывает свои чувства, и она всегда нервничает с теми, кто ей нравится. Чтобы проверить, какой вы человек, она обязательно протестирует ваше отношение к животным, а потом уже будет делать вывод!

7. Весы

Если Весы постоянно зазывают вас к общению и приглашают в свою компанию, это сигнал. Весы – личность любознательная, они любят делиться впечатлениями и собирать максимум информации. Весы обожают природу, и если они приглашают вас в парк прогуляться или в пеший поход, то они обращают на себя внимание и одновременно тестируют вас на любовь к природе.

8. Скорпион

Типичный флирт Скорпиона – это поддразнивание, но в его исполнении это довольно мило и беззлобно. Особый такт Скорпиону не присущ, потому он будет довольно долго играть в эту игру из насмешек и уколов. Но на каком-то этапе Скорпиону игра может надоесть, и он признается вам во всем, как на духу – а дальше уж будь что будет.

9. Стрелец

Если Стрелец раскрывает вам душу, то именно так выглядит его флирт! Стрелец, кстати, от природы достаточно кокетливый и игривый, но он не всегда хочет общаться с людьми, которые ему не особо интересны. Поэтому, если рядом с вами он всегда смеется, веселится и хорошо проводит время, то это уже сигнал о том, что вы явно ему по душе.

10. Козерог

Если Козерог предложит вам послушать его любимые песни, это он так флиртует с вами. Козерог вообще очень серьезно относится к жизни, и от него трудно добиться улыбки. А вот музыка – это его тайная страсть. Серьезный дополнительный бонус: если Козерог хочет познакомить вас со своей семьей и друзьями, то он в вас очень заинтересован!

11. Водолей

Если Водолей стремится общаться с вами наедине, то это его проявление флирта. Водолею нравится проводить время в одиночестве, но если он впускает в это «одинокое» пространство и вас, то это верный признак его интереса. Водолей обычно не очень эмоционален, потому его флирт скорее проявляется не в чувствах, а действиях.

12. Рыбы

Трудно понять, когда Рыбы флиртуют, потому что они вообще очень серьезно ко всем настроены! Ключевой знак, что они заигрывают с вами, – это проявление их романтической стороны характера. Рыбы часто касаются своих волос руками в смущении. Смеются над глупыми шутками. Не возражают против романтических прогулок, например, на закате солнца на пляже. А если они еще с вами поют, играют на музыкальном инструменте или читают стихи, то вы попались!

Текст: Flytothesky.ru