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Дайверы спасли слона, который оказался в открытом море

31.07.2017 11:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда слона унесло в открытое море, и шансов на спасение у него практически не было, на помощь ему пришел ВМФ Шри-Ланки.

Дайверы спасли слона, который оказался в открытом море

Скорее всего слон оказался в море при попытке одолеть лагуну Коккилай, которая находится между двумя участками местных джунглей. Обычно слоны пересекают её по мелководью или даже рискуют переплыть лагуну, чтобы сократить путь. В любом случае, слону очень и очень повезло, что его спасли.

Дайверы спасли слона, который оказался в открытом море

Фотографии спасения утопающего были опубликованы на веб-сайте ВМФ Шри-Ланки. На них видно, как слон изо всех сил старается удерживать над водой хобот, когда к нему подплывают дайверы.

Инцидент произошел в 8 км от северного побережья острова. Дайверам военно-морского флота также помогли представители организации по защите дикой природы, они обвязали слона веревками, а потом осторожно оттащили гиганта к мелким водам у побережья, где измученный слон был выпущен обратно в его естественную среду обитания.

Дайверы спасли слона, который оказался в открытом море

Вся операция по спасению заняла около 12 часов, и это не первый случай помощи от ВМФ страны. Полтора месяца назад военные и местные жители спасли около 20 китов, которых выбросило на берег возле города Тринкомали.

Текст: Flytothesky.ruДайверы спасли слона, который оказался в открытом море

 
 
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Когда слона унесло в открытое море, и шансов на спасение у него практически не было, на помощь ему пришел ВМФ Шри-Ланки. Скорее всего слон оказался в море при попытке...

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