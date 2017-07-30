Полицейский купил подгузники для мамы, которая украла их в магазине

Когда полицейский из Мэриленда получил вызов от продавца местного супермаркета, он подумал , что это банальный случай магазинного воровства.

Однако, когда офицер Беннетт Джонс из полицейского департамента города Лорел прибыл на место преступления и увидел, что именно молодая женщина попыталась украсть, он понял, что ей требуется помощь. «Наш офицер получил вызов из супермаркета и увидел, что молодая мать с 2-х летним ребенком была поймана охраной при попытке украсть две пачки подгузников», – написал департамент полиции города Лорел на своей странице в Facebook.





«После того как она купила продукты, у нее не хватило денег, чтобы купить подгузники», – сообщил департамент полиции. Офицер Джонс вынес молодой матери устное предупреждение, но прежде чем уйти, он решил как-то ей помочь.





«Офицер Джонс проанализировал ситуацию, а затем принял решение купить подгузники за свой счет, чтобы не страдал ребенок, – сообщил полицейский департамент. – Хотя это всего лишь часть работы, которую делают наши офицеры ежедневно, мы все равно хотим поблагодарить офицера Джонса за то, что он не просто соблюдал закон, но и проявил сочувствие к ребенку и его матери, оказавшимися в трудной ситуации».





«Я думаю, что это говорит о том, что полицейские поступают правильно и вникают в причину каждой ситуации», – сказал глава полиции города Ричард Маклафлин.

Текст: Flytothesky.ru