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Полицейский купил подгузники для мамы, которая украла их в магазине

31.07.2017 14:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда полицейский из Мэриленда получил вызов от продавца местного супермаркета, он подумал, что это банальный случай магазинного воровства.

Однако, когда офицер Беннетт Джонс из полицейского департамента города Лорел прибыл на место преступления и увидел, что именно молодая женщина попыталась украсть, он понял, что ей требуется помощь. «Наш офицер получил вызов из супермаркета и увидел, что молодая мать с 2-х летним ребенком была поймана охраной при попытке украсть две пачки подгузников», – написал департамент полиции города Лорел на своей странице в Facebook.

Полицейский купил подгузники для мамы, которая украла их в магазине

«После того как она купила продукты, у нее не хватило денег, чтобы купить подгузники», – сообщил департамент полиции. Офицер Джонс вынес молодой матери устное предупреждение, но прежде чем уйти, он решил как-то ей помочь.

Полицейский купил подгузники для мамы, которая украла их в магазине

«Офицер Джонс проанализировал ситуацию, а затем принял решение купить подгузники за свой счет, чтобы не страдал ребенок, – сообщил полицейский департамент. – Хотя это всего лишь часть работы, которую делают наши офицеры ежедневно, мы все равно хотим поблагодарить офицера Джонса за то, что он не просто соблюдал закон, но и проявил сочувствие к ребенку и его матери, оказавшимися в трудной ситуации».

Полицейский купил подгузники для мамы, которая украла их в магазине

«Я думаю, что это говорит о том, что полицейские поступают правильно и вникают в причину каждой ситуации», – сказал глава полиции города Ричард Маклафлин.Полицейский купил подгузники для мамы, которая украла их в магазине

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда полицейский из Мэриленда получил вызов от продавца местного супермаркета, он подумал, что это банальный случай магазинного воровства. Однако, когда офицер...

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