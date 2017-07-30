Задачка, требующая отличного пространственного воображения

И снова перед вами очередная головоломка, требующая не каких-то специальных знаний, а простой сообразительности. На рисунке ниже вы видите объёмную фигуру, которая собрана из кубиков. Вы, вероятно, уже догадались, что нужно сделать? Да, вам необходимо соединить концы данной фигуры с помощью минимального количества таких же кубиков.

Приступайте!



