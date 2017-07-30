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Задачка, требующая отличного пространственного воображения
31.07.2017 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
И снова перед вами очередная головоломка, требующая не каких-то специальных знаний, а простой сообразительности. На рисунке ниже вы видите объёмную фигуру, которая собрана из кубиков. Вы, вероятно, уже догадались, что нужно сделать? Да, вам необходимо соединить концы данной фигуры с помощью минимального количества таких же кубиков.
Приступайте!
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И снова перед вами очередная головоломка, требующая не каких-то специальных знаний, а простой сообразительности. На рисунке ниже вы видите объёмную фигуру, которая...
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