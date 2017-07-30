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Тест: Что расскажут о вас карты Таро?

31.07.2017 13:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Всем хорошо известны многочисленные колоды Таро, но лишь немногие умеют правильно использовать эти магические карты. Магическими их принято считать потому, что они якобы обладают особой энергетикой и силой. На самом деле, верно истолкованные значения карт могут дать ответы на вопросы, которые волнуют нас изо дня в день.

Мы предлагаем вам обратится к магии Таро и с помощью нашего теста узнать, что может сказать о вас та или иная карта.Тест: Что расскажут о вас карты Таро?

 
 
 
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Всем хорошо известны многочисленные колоды Таро, но лишь немногие умеют правильно использовать эти магические карты. Магическими их принято считать потому, что...

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