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Тест: Что расскажут о вас карты Таро?
31.07.2017 13:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Всем хорошо известны многочисленные колоды Таро, но лишь немногие умеют правильно использовать эти магические карты. Магическими их принято считать потому, что они якобы обладают особой энергетикой и силой. На самом деле, верно истолкованные значения карт могут дать ответы на вопросы, которые волнуют нас изо дня в день.
Мы предлагаем вам обратится к магии Таро и с помощью нашего теста узнать, что может сказать о вас та или иная карта.
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Всем хорошо известны многочисленные колоды Таро, но лишь немногие умеют правильно использовать эти магические карты. Магическими их принято считать потому, что...
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