Тест: Что расскажут о вас карты Таро?

Всем хорошо известны многочисленные колоды Таро, но лишь немногие умеют правильно использовать эти магические карты. Магическими их принято считать потому, что они якобы обладают особой энергетикой и силой. На самом деле, верно истолкованные значения карт могут дать ответы на вопросы, которые волнуют нас изо дня в день.

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