9 причин, почему я никогда не спорю с людьми

Кто из нас не грешит время от времени тем, что злится и спорит. Несмотря на то, что всегда существует искушение доказать свою правоту и одержать верх, я предпочитаю с людьми не спорить. Чаще всего спор ни к чему не приведет, но запросто спровоцирует конфликт. Все стороны очень раздражаются, медленно (или быстро) закипают, и есть вероятность, что мира не будет. Почему я не спорю с людьми? – спросите вы. У меня на это девять причин.





1. Спор усугубляет конфликт

Спор никогда не помогает людям справиться с проблемой или достичь компромисса. Он всегда подразумевает напряженность и обоюдное раздражение, что углубляет недоразумение между оппонентами, и все это выливается в большие проблемы. Попытайтесь контролировать себя и направить спор в спокойное русло.

2. Вы не должны спорить о чувствах

Человеческие чувства не могут быть правильными или неправильными. Мои чувства, например, – сугубо мое личное дело. Вот почему, когда кто-то всеми силами старается доказать мне, что мои чувства нерациональны или бессмысленны, или что я слишком впечатлительна, я просто закрываю разговор или меняю тему. Я научилась устанавливать личные границы и не спорить.

3. Я ненавижу убеждать людей

Ничто не изменится, каков бы ни был результат спора. В конце концов, люди имеют полное право на свое мнение, хоть я их мнения не понимаю и не воспринимаю. Когда я хочу прояснить ситуацию или озвучить собственное мнение, я всегда готова к диалогу. Но когда дискуссия превращается в спор, стороны не слышат друг друга, потому что разгневаны и готовятся к обороне.

4. Бесполезно спорить о прошлом

Всякий раз, когда вы спорите с вашим партнером, мамой или друзьями о прошлом, это всегда ужасно токсично для ваших отношений. Женщины очень любят цепляться за больные моменты прошлых лет, что совершенно нечестно и неэтично. Вы не можете укорять партнеров, друзей, коллег, родных за то, что они когда-то что-то сделали не так.

5. Я могу поставить себя на место моего оппонента

Это реально помогает, когда вы стремитесь разрешить проблему и прийти к какому-то выводу. Вы видите ситуацию глазами вашего оппонента, слышите его и понимаете его мотивы. Этот подход всегда приводил к тому, что почти все мои конфликты заканчивались мирными дискуссиями.

6. Я предпочитаю правду, а не осознание собственной правоты

Иногда я ошибаюсь, и я могу это признать. Но мне потребовалось много лет, чтобы понять, что быть правой и одержать верх в споре – абсолютно разные вещи. Очень трудно признаться, что вы где-то оплошали или что вы ошибались. Приручите свой характер и гордыню, и конфликтов в вашей жизни не будет.

7. Недостатки людей – это нормальная вещь

Кто-то позитивен и миролюбив, а кто-то довольно конфликтен, агрессивен и моментально вспыхивает независимо от доводов, темы или погоды на дворе. Нет смысла бороться с людьми, способными бодаться по любому поводу – постарайтесь ограничить ваши контакты и живите спокойно.

8. Более не контролируемый спор грозит перерасти в некрасивую стычку

Когда два человека ведут ожесточенный спор, контроль над эмоциями потерять очень легко. Затем вы переходите на личности, причем в оскорбительном ключе. Это самый быстрый способ усугубить конфликт и полностью испортить отношения. Большинство людей склонны воспринимать вещи слишком личностно, поэтому будьте осторожны с вашей критикой.

9. Я умею делать рациональные выводы

Я не спорю с людьми, когда-то задевшими мои чувства или причинившими мне боль. Я просто не вижу причин для выяснения ситуации или каких-то обид, потому что я пришла к определенному выводу и решила для себя, хочу ли я продолжать наши отношения или нет. Все люди, которых мы встречаем в жизни, являются нашими учителями, и мы должны быть благодарны за каждый преподнесенный ими урок. Такое отношение помогает мне избежать конфликтов и поддерживать хорошие отношения с большинством людей.

Споры — это фактически словесная война, однако человеческие отношения не должны строится на военных действиях, а на сотрудничестве и взаимодействии. Да, иногда желание атаковать оппонента бывает почти непреодолимым, но только есть ли в нем логика и здравый смысл.

Текст: Flytothesky.ru