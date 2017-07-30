Вам стоит прекратить беспокоиться о деньгах. Вот несколько веских причин!

В эпоху повального потребления деньги действительно вертят миром. Это очень мощный инструмент, который управляет нами и всем вокруг нас. Большинство людей ассоциируют их с волшебной палочкой, способной решить все проблемы и сделать их счастливыми. Еще больше людей ассоциируют деньги со свободой и авторитетом. В наши дни погоня за ними – вещь обычная, но я все еще не могу понять, как деньги могут быть пожизненными амбициями. Ау, а как насчет смысла жизни?! Конечно, я не могу сказать, что мне вообще не нужны деньги, но у меня есть минимум 7 причин не быть ими болезненно озабоченной.





1. Деньги – это ложная мотивация

Не поймите меня неправильно, но я твердо верю, что большинство людей делают свою работу ради денег. Я считаю этот подход несколько однобоким, поскольку большие деньги не означают больших результатов. Если вы делаете свою работу, чтобы получить зарплату в конце месяца, это как-то не совсем правильно. Работа – это саморазвитие, совершенствование и реализация потенциала. Моя работа для меня важна, поскольку я посвящаю большую часть своего времени тому, что я делаю. Деньги приходят и уходят, но результаты моей работы и приобретенный опыт останутся надолго.

2. Я не расточительна

Мой заработок позволяет мне оплачивать счета, покупать еду и одежду, и мне хватает денег на досуг. Это важно. Я обожаю жизнь, но в ней я всегда стремлюсь к простоте и минимализму. Мне сложно понять людей, тратящих целое состояние на эксклюзивные автомобили, роскошные особняки и эксцентричные развлечения. Я также не вижу смысла тратить деньги на последние коллекции модной одежды, которые устареют в течение нескольких месяцев. Если у вас хороший вкус, вы будете выглядеть достойно, причем независимо от уровня ваших доходов.

3. Я не сравниваю себя с другими людьми

Вы всегда встретите кого-то, кто зарабатывает больше денег, чем вы, кто тратит больше денег, чем вы, и кто живет иначе, чем вы. И это абсолютно нормально. Вы не можете заработать все деньги мира, но вы запросто можете застрять в безостановочной гонке за богатством. Привычка наращивать свои финансовые ожидания, основываясь на успехах других, выглядит нездоровой. Мне все равно, сколько денег зарабатывает мой сосед.

4. Деньги не могут гарантировать счастье

«Если бы я заработал больше денег, я был бы намного счастливее…» Возможно, но ненадолго. Если вас не устраивает десять долларов в кармане, вас потом не устроит и тысяча. Материальные вещи имеют временный эффект удовлетворения, а вот друзья, семья, общение и развлечения действительно важны. Удовлетворение и счастье – это не одно и то же. Если вы можете позволить себе покупать дорогие вещи, это не значит, что вы счастливы. Когда у вас достаточно средств для жизни, я не вижу причину быть этим недовольным.

5. Деньги не принесут мира, спокойствия и здоровья

Большие деньги всегда означают тяжелую работу и переутомление. Высокопроизводительные работники чаще подвергаются негативным эмоциям и постоянному стрессу. Скорее всего, вы потратите весь свой заработок на успокоительные (в лучшем случае). Кому это нужно?

6. Лучшие вещи не имеют ценника

Спросите любого ребенка о его любимых вещах. Он, скорее всего, назовет мультфильмы, общение с друзьями, плавание, игру в снежки… Имеют ли эти занятия ценник? Когда я слышу от близких: «Ты вдохновляешь меня быть лучше», – это, безусловно, одна из приятнейших фраз. Тогда я понимаю, что общение, внимание и забота о человеке – настоящие сокровища, и они ничего не стоят. Если вы думаете по-другому, возможно, вам стоит пересмотреть приоритеты. Хотя, дело ваше.

7. Деньги не могут купить любовь

Да, это банальная и избитая фраза, но кто может её опровергнуть? Конечно, есть люди, которые считают, что деньги могут купить все. Их вообще нет смысла убеждать в обратном. Когда дело доходит до любви, деньги теряют свою власть и силу. Одна из самых важных качеств любви – это доверие. Несомненно, ваше богатство может кого-нибудь привлечь, но оно никогда не сделает этого человека верным и преданным вам.

Текст: Flytothesky.ru