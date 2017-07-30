Эти советы помогут вам изменить жизнь к лучшему

Современные люди все чаще и больше чувствуют себя дискомфортно в социуме и мире: то их карьера не соответствует желаниям, то их личная жизнь зашла в тупик, то у них проблемы с социализацией. Как нащупать правильный путь и направление? Итак, давайте посмотрим, можем ли мы реализовать некоторые из этих советов в нашей жизни.





1. Осознайте, что проблема может быть в вас

Один из лучших способов трансформировать свою жизнь – это признать, что большинство наших «проблем» создаются нами самими. Вера людей в понятия «судьба» и «удача» является одной из основных причин, по которым они не могут самостоятельно контролировать происходящее. Прежде всего, следует признать ту роль, которую вы играете в своей жизни. И это позволит вам переосмыслить свои проблемы и в конечном итоге понять их жизненный сюжет с собой в центре.

2. Поставьте цели, которые выполнимы в краткосрочной перспективе

Люди достигают большего, ставя небольшие, достижимые цели, а не чрезмерные и трудно осуществимые. Цель нужно сформулировать 3-7 словами, так как это увеличивает вероятность того, что она «уляжется в ваш мозг». Кроме того, цель следует озвучивать в позитивном ключе. Например, если вы хотите питаться правильно, ваша цель не должна заключаться в том, чтобы потреблять меньше сахара, а в том, чтобы есть больше полезной пищи: то есть словесно вы рассматриваете цель так, как будто вы приобретаете что-то, а не теряете.

3. Примите тот факт, что вы потерпите неудачу

Может быть, это звучит жестко, но будьте готовы, что в какой-то момент вы потерпите неудачу – просто настройте себя на то, что провал не так уж плох. Неудача – это единственный способ улучшить самих себя.

Вы должны конструктивно проанализировать, почему всё так произошло, а затем сделать выводы, чего следует избегать в будущем.

4. Разместите позитивные аффирмации на видных местах

Люди нередко украшают свои помещения положительными фразами, которые называют аффирмациями. И это очень полезно, поскольку вы видите позитив, и он меняет ваши самые неприятные мысли. Поэтому, когда вы оказываетесь в порочном кругу негативного мышления, попробуйте окружить себя такими аффирмациями в доме и офисе. Вы будете автоматически видеть и повторять эти фразы, пока полностью не поверите в них.

5. Прекратите говорить «должен»

Слово «должен» рекомендуется выкинуть из лексикона и заменить его словом «хочу». Это связано с тем, что «должен» не требует немедленной реакции. Если вы говорите: «Я должен пойти в спортзал», вы не планируете туда бежать прямо сейчас. А если вы скажете: «Я хочу пойти в спортзал», вы стимулируете правильное желание и подталкиваете себя к действию. Еще один пример – фраза «Я хочу позвонить родителям» звучит намного лучше, чем «Я должен позвонить родителям».

6. Игнорируйте своих друзей

Даже самые близкие друзья не обязательно хотят, чтобы вы преуспели. Конечно, это как-то связано с внутренней и неосознанной (или, напротив, осознанной) конкуренцией, но на самом деле это страх перемен. Ваши друзья, как правило, любят вас за то, кто вы сейчас, а не за то, каким вы собираетесь быть в результате ваших перемен. Поэтому они, естественно, желают, чтобы вы оставались неизменным, и могут препятствовать вам.

7. Почаще говорите «нет»

Сколько раз вы говорите «да» только потому, что чувствуете, что должны согласиться? Конечно, важно выполнять обязательства, особенно когда речь идет о близких родственниках и друзьях, но вы не должны испытывать давления, чтобы помочь вашему коллеге отремонтировать его квартиру. Люди часто тратят время, говоря «да» в ущерб себе. В следующий раз, когда вас попросят что-то сделать, тщательно взвесьте все плюсы и минусы. Если человек, обратившийся к вам за помощью, действительно в ней нуждается, тогда говорите «да», но если это попытка отнять у вас время, вам лучше вежливо отказаться.

8. Игнорируйте свои чувства. Иногда…

Худшие решения людей обычно принимаются тогда, когда они полностью полагаются на свои «побуждения, настроения, энергетический подъем, вдохновение или другие обстоятельства». Успешные люди, с другой стороны, добиваются успеха именно потому, что они могут дифференцировать свои эмоции. Если у вас вдруг возникло «настроение, вдохновение и всплеск энергии», зафиксируйте эти спонтанные идеи, запишите их, а после обдумайте, чтобы не наломать в спешке дров.

Текст: Flytothesky.ru