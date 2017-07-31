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Как может поменяться человек за 2 года, просто изменив свои привычки
01.08.2017 10:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Потрясающие фото «до и после»
Нелегко сломать свои не самые здоровые привычки. Но одна девушка решилась кардинально все изменить, и у неё все получилось, что и доказывают эти потрясающие фото «до и после».
Итак, 20-летняя девушка ростом 147 см, которая когда-то весила 65 кг,
Она также внесла и другие изменения в свою жизнь: например, вместо того чтобы сидеть в метро, она стоит; она пьет больше воды и убрала из дома всю нездоровую пищу. «Честно говоря, это принесло пользу не только моему физическому, но и моему психическому здоровью», – сказала она и добавила, что изменение образа жизни было «лучшим решением, которое я когда-либо приняла!». Поэтому, если вы хотите все изменить, то чего вы ждете? Вперед – к более счастливой и здоровой жизни!
Когда эта девушка начала вносить изменения в свои повседневные привычки, результаты оказались невероятными
Раньше она весила 65 кг, но теперь избавилась уже от 13,5 кг, просто откорректировав свой образ жизни
«Сейчас мои блюда в основном белковые (курица, рыба) и много овощей», – говорит она
«Я практически не ем углеводы, только в разгрузочные дни»
«В первый месяц я потратила много времени на беговую дорожку, но мне не очень понравилось, и я не увидела каких-либо изменений»
Сейчас она больше сконцентрировалась на HIIT (интервальные тренировки высокой интенсивности), а также работает со штангой
Она работает над нижней частью тела два-три раза в неделю, а над верхней – два раза
Во время тренировок она выполняет становые тяги, приседания, жим лежа и выпады для бедер
«Это принесло пользу не только моему физическому, но и моему психическому здоровью. Лучшее решение, которое я когда-либо приняла!»
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Потрясающие фото «до и после» Нелегко сломать свои не самые здоровые привычки. Но одна девушка решилась кардинально все изменить, и у неё все получилось, что и...
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