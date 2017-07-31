Гигантская крыса тащит хозяйку за руку, чтобы показать ей что-то удивительное

Видео с огромной крысой, которая хватает свою хозяйку за палец и тащит её, чтобы показать своего малыша, стало вирусным в Интернете. Все-таки мы очень мало знаем о крысах – а ведь они одни из самых умных животных в мире.

Крысы очень социальные существа, и они общаются друг с другом, используя высокочастотные звуки, которые мы своим ухом не услышим. Им нравится играть вместе, обниматься и бороться. Яак Панксепп, невролог из Университета Боулинг-Грин, считает, что когда с ними играют или щекочут, крысы издают определенные пищащие звуки, которые поразительно похожи на человеческий смех. «Молодые крысы, кстати, отлично умеют развлекаться», – говорит профессор.

Когда крысы привязываются к своему хозяину, это на всю жизнь. Если их вдруг отдают кому-то другому или не обращают на них внимания, они могут даже умереть от тоски. Когда они лишены общения, крысы становятся тревожными, напряженными и подавленными.

Та огромная крыса, которую мы видим на этом видео, скорее всего, относится к виду хомяковидных крыс. Они родом из Африки, и там их используют для вынюхивания наземных мин. Фактически мы действительно ничего не знаем об этих о разумных существах!

Текст: Flytothesky.ru