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Тест: Что означают ваши сны?
01.08.2017 14:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любое из наших сновидений содержит множество значений, которые относятся одновременно к прошлому, настоящему и будущему. Иногда нам снятся красочные, приятные сны, от которых нам даже не хочется просыпаться. Это может сказать лишь о том, что в жизни человека нет серьёзных проблем, влияющих на эмоциональное состояние. В остальном же сны отражают наше подсознание, где кроются множество тайн и секретов. Именно поэтому сны называют шёпотом подсознания. Кошмарные сновидения наоборот являются тревожным звоночком к тому, что у человека есть проблема болезненных воспоминаний, стрессов, депрессий или беспокойства за будущее.
Узнайте, что же нашёптывают дальние уголки вашего сознания.
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Любое из наших сновидений содержит множество значений, которые относятся одновременно к прошлому, настоящему и будущему. Иногда нам снятся красочные, приятные...
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