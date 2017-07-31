Тест: Что означают ваши сны?

Любое из наших сновидений содержит множество значений, которые относятся одновременно к прошлому, настоящему и будущему. Иногда нам снятся красочные, приятные сны, от которых нам даже не хочется просыпаться. Это может сказать лишь о том, что в жизни человека нет серьёзных проблем, влияющих на эмоциональное состояние. В остальном же сны отражают наше подсознание, где кроются множество тайн и секретов. Именно поэтому сны называют шёпотом подсознания. Кошмарные сновидения наоборот являются тревожным звоночком к тому, что у человека есть проблема болезненных воспоминаний, стрессов, депрессий или беспокойства за будущее.

Узнайте, что же нашёптывают дальние уголки вашего сознания.