ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Что означают ваши сны?

01.08.2017 14:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Любое из наших сновидений содержит множество значений, которые относятся одновременно к прошлому, настоящему и будущему. Иногда нам снятся красочные, приятные сны, от которых нам даже не хочется просыпаться. Это может сказать лишь о том, что в жизни человека нет серьёзных проблем, влияющих на эмоциональное состояние. В остальном же сны отражают наше подсознание, где кроются множество тайн и секретов. Именно поэтому сны называют шёпотом подсознания. Кошмарные сновидения наоборот являются тревожным звоночком к тому, что у человека есть проблема болезненных воспоминаний, стрессов, депрессий или беспокойства за будущее.

Узнайте, что же нашёптывают дальние уголки вашего сознания.Тест: Что означают ваши сны?

 
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любое из наших сновидений содержит множество значений, которые относятся одновременно к прошлому, настоящему и будущему. Иногда нам снятся красочные, приятные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Где-то среди дров спрятался котик. Найдите его!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика