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Где-то среди дров спрятался котик. Найдите его!
01.08.2017 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
На первый взгляд, на этой фотографии нет ничего необычного, кроме обычных поленьев. На дворе трава, на траве дрова… И где-то среди дров мастерски замаскировался наш пушистый друг. Видите котика? А он есть! Мы вас не обманываем. Будьте внимательнее и найдёте его буквально за пару секунд!
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На первый взгляд, на этой фотографии нет ничего необычного, кроме обычных поленьев. На дворе трава, на траве дрова… И где-то среди дров мастерски замаскировался...
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