Где-то среди дров спрятался котик. Найдите его!

На первый взгляд, на этой фотографии нет ничего необычного, кроме обычных поленьев. На дворе трава, на траве дрова… И где-то среди дров мастерски замаскировался наш пушистый друг. Видите котика? А он есть! Мы вас не обманываем. Будьте внимательнее и найдёте его буквально за пару секунд!



