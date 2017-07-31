8 преимуществ, которые я оценила, начав жить самостоятельно

Когда я была подростком, я просто грезила о том, чтобы жить одной, и считала, что это было бы пределом моих мечтаний. Итак, уже год, как я впервые переступила порог своей новой квартиры. Моей собственной квартиры. И я не могу сказать, что я сошла с ума от счастья – напротив, я ощущала некоторую растерянность. Когда вы начинаете жить самостоятельно, может потребоваться некоторое время, прежде чем вы привыкните к новым условиям. Мой режим дня и привычки (не говоря уже о расходах) сильно изменились. Я обнаружила, что жить в одиночестве – это не только преимущества, и если вы все еще так думаете, вам лучше снять розовые очки. Однако плюсы однозначно перевешивают минусы. Самое главное, что я стала реалистом, и я узнала много нового о жизни.





1. Я больше не «придавлена» присутствием других

Я выросла в большой семье, и мне всегда нужно было учитывать интересы, желания и просто присутствие других. Даже когда я жила в студенческом общежитии, я чувствовала себя некомфортно из-за постоянных посетителей, студентов и всех тех случайных людей, которые попадали в нашу комнату. Жить самостоятельно означает полную свободу, которую я обожаю. Когда я знаю, что нет других глаз и ушей, я могу с уверенностью наслаждаться тем, чем хочу. Я даже могу провести весь день в нижнем белье или пижаме без косых взглядов и глупых оправданий. И это действительно потрясающе, когда никто не пытается надолго занять ванную или туалет утром.

2. Я могу позволить себе беспорядок

Теперь меня некому обвинять в беспорядке, так как я единственная, кто отвечает за чистоту в помещении. Меня никто не заставляет в обязательном порядке мыть холодильник, посуду или ванную. Я поняла, как сильно я ненавижу процесс уборки, и для меня это задача и даже вызов – научиться брать себя в руки и убирать. Я оказалась даже еще большей неряхой, чем я думала, зато я увидела этот свой недостаток «в лицо» и поняла, как с ним бороться.

3. Я могу бормотать себе под нос или разговаривать с собой

Я и раньше это делала. Но когда я начала жить сама, эта привычка стала сильнее. Возможно, я хочу заполнить тишину и немного пошуметь в тихом доме, или, может быть, мне просто так нравится. По крайней мере, я могу беспрепятственно делать, что мне по душе и не ограничивать себя.

4. Мой холодильник бывает пуст

Студенческая жизнь была проще в том смысле, что в холодильнике всегда была еда, даже если эта еда не всегда принадлежала мне. Теперь, когда я забываю запастись продуктами, мой холодильник оказывается пустым. С другой стороны, когда я покупаю еду, я прекрасно знаю, что я единственная, кто ее съест! Еще одна важная вещь – банальная готовка еды. Фаст-фуд – изобретение хорошее, но вредное, поэтому я начала планировать свое еженедельное меню и узнала много советов по приготовлению пищи для тех, кто живет сам.

5. Личная жизнь тоже стала попроще

Независимо от того, насколько терпимой может быть ваша соседка по комнате, но она всегда чувствует себя некомфортно, когда вы хотите пригласить парня. И наоборот. Проживание в одиночку избавляет вас от неловких моментов и опять же глупых оправданий. Вам больше не нужно прояснять ситуацию и обговаривать условия.

6. Я начала наслаждаться тишиной

Жизнь в одиночестве – это, безусловно, тишина и много времени. Сначала я была немного разочарована и даже напугана, но постепенно приспособилась и мне это понравилось. Мой тихий и спокойный дом – это прекрасное место, чтобы прийти после напряженного дня и расслабиться! Никто меня не дергает и не беспокоит, а когда мне хочется поговорить, я могу просто кому-то позвонить. Я очень ценю место, где я могу быть одна.

7. Жизнь в одиночку помогла мне понять саму себя

Теперь, когда некому влиять на мои выборы и поступки (хоть прямо, хоть косвенно), я размышляю о своей жизни. Я должна принимать все решения полностью независимо, и я единственная, кто несет ответственность за последствия.

8. Быть одной и быть одинокой – это не то же самое

Я живу одна в течение почти года, и я никогда не ощущала себя одинокой. Меня по-прежнему постоянно окружают самые близкие люди, которые помогают и поддерживают. У любого взрослого человека должно быть свое личное пространство – и это норма в моем понимании. Иногда приходится нелегко в бытовом плане, но мне нравится чувство свободы и независимости. Как и все в этом мире, жизнь в одиночку имеет как плюсы, так и минусы, и это очень важный выбор в вашей жизни.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru