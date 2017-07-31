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Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

01.08.2017 19:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Самый длинный в мире пешеходный подвесной мост в Швейцарии открылся в воскресенье 30 августа. Это тонкая лента протяженностью около полукилометра, которая дает туристам возможность прогуляться на высоте в почти 28 этажей над землей.

Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Мост на юге Швейцарии был построен буквально за 10 недель. Его длина 495 м, и он «зависает» в 85 метрах над ущельем Грабенгуфер.

Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Ширина его довольно узкая: всего 65 см.

Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Новый мост фактически заменил своего предшественника, который был серьезно поврежден падающими со скал камнями.

Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Стальная конструкция соединяет две отрезка тропы для популярного двухдневного похода от деревни Грахен к деревне Церматт. Местные туристические организации в обязательном порядке предупреждают, что этот мост исключительно «для туристов, у которых нет страха высоты».

Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Мост завершает участок тропы Europaweg – это высотный пешеходный маршрут, откуда открывается вид на ряд самых высоких вершин Швейцарии, включая гору Маттерхорн.

Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра
Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Текст: Flytothesky.ruНовый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

 
 
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Самый длинный в мире пешеходный подвесной мост в Швейцарии открылся в воскресенье 30 августа. Это тонкая лента протяженностью около полукилометра, которая дает...

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