Новый подвесной мост-рекордсмен длиной почти полкилометра

Самый длинный в мире пешеходный подвесной мост в Швейцарии открылся в воскресенье 30 августа. Это тонкая лента протяженностью около полукилометра, которая дает туристам возможность прогуляться на высоте в почти 28 этажей над землей.





Мост на юге Швейцарии был построен буквально за 10 недель. Его длина 495 м, и он «зависает» в 85 метрах над ущельем Грабенгуфер.





Ширина его довольно узкая: всего 65 см.





Новый мост фактически заменил своего предшественника, который был серьезно поврежден падающими со скал камнями.





Стальная конструкция соединяет две отрезка тропы для популярного двухдневного похода от деревни Грахен к деревне Церматт. Местные туристические организации в обязательном порядке предупреждают, что этот мост исключительно «для туристов, у которых нет страха высоты».





Мост завершает участок тропы Europaweg – это высотный пешеходный маршрут, откуда открывается вид на ряд самых высоких вершин Швейцарии, включая гору Маттерхорн.







Текст: Flytothesky.ru