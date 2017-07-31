Знаки зодиака: насколько вы естественны или наигранны

Иногда всем нам приходится немного играть – чем реальнее, тем лучше. Однако, честно говоря, это вопрос этического характера и уважения к вашим собеседникам (или оппонентам). Конечно, всякое в жизни бывает, но одним знакам зодиака актерство удается легче, нежели другим. Проверьте, насколько вы естественны или наигранны в своем привычном поведении.





1. Овен

Вы очень естественный человек. Некоторые даже могут сказать, что слишком естественный: вы не сдерживаетесь и говорите все, что у вас на уме, независимо от того, насколько это болезненно или жестоко. Конечно, вы пытаетесь быть дипломатом и не намереваетесь причинять людям вред словами, но иногда вам просто нужно откровенно высказаться несмотря на то, что это задевает чьи-то чувства.

2. Телец

Вы очень приземленный и реалистичный и даже можете быть гламурным и очаровательным – причем всё это у вас выходит очень естественно. Люди не особо опасаются общаться с вами, зная, что ложь и игра – это не ваш конек. Некоторые даже считают, что вы слишком упрямы, чтобы быть наигранным. В любом случае, в своем поведении вы – человек открытый и честный.

3. Близнецы

Близнецов преследует дурная слава их двуличия, поэтому они считаются чуть ли не наилучшими актерами среди всех знаков. Дело не только в том, насколько вы реальны или фальшивы, а в том, что вы можете быть таким одновременно, и это сбивает с толку окружающих. Вы умеете хранить секреты, и в то же время вы чудесный источник сплетен. У вашей личности так много «лиц», что трудно понять, кто из вас настоящий.

4. Рак

Вы очень естественны и эмоциональны, а потому ничего в себе не держите. Конечно, вам хотелось бы быть более скрытным и делать вид, словно ничего не происходит, но это не в ваших силах. Вы всегда даете всем знать, как вы себя ощущаете, что вы думаете и как сильно вы переживаете.

5. Лев

Ваша ослепительная царственная личность может себе позволить быть наигранной, но даже наигранность получается у вас вполне естественно – такова уж ваша натура. Вы немного пытаетесь прятать свои слабые стороны и не слишком хорошие качества, чтобы воздать максимум о себе впечатления. Хотя, в глубине души, вы отлично понимаете, что ваши минусы делают вас более человечным и понятным.

6. Дева

Вы являетесь тем, кем являетесь, и у вас нет желания актерствовать. Иногда вы можете сказать или сделать что-то не то, но вы не собираетесь преподносить себя как-то иначе. Когда кто-то интересуется вашим честным мнением, он именно его и услышит. Если ваш собеседник не отличается толстокожестью, то ему лучше ничего у вас не спрашивать.

7. Весы

Вы можете быть очень наигранным. Возможно, это происходит из-за вашей неспособности принимать решения или потому, что вы отчаянно хотите, чтобы вас все любили. Вы любезны с неприятными вам людьми, можете говорить фальшивые комплименты и быть неискренним. Вы не стремитесь никого вводить в заблуждение, просто вам легче «отыграть роль», нежели быть откровенным.

8. Скорпион

Вы очень правдивый и честный. На самом деле вы терпеть не можете лжецов любого рода, даже если у них есть веская на то причина. Если вы сердитесь на кого-то, у вас нет проблем со скрытыми конфликтами, потому что вы сразу всё озвучиваете в лицо. В свою очередь, вы сами предпочитаете искренних людей и честное общение, нежели драмы и спектакли.

9. Стрелец

Вы можете быть в равной степени как настоящим, так и наигранным. Например, в путешествиях вы можете «надевать маску», чтобы не попасть впросак или не ввязаться в неприятности с местными жителями. Однако в ряде случаев вы не умеете держать язык за зубами и склонны быть чудовищно прямолинейными. Выражение эмоций (даже если несколько беспардонно) очень вам присуще.

10. Козерог

Вы довольно естественны, однако, когда дело касается карьеры, вы можете позволить себе нужную и выгодную вам игру. Иными словами, ради продвижения и роста вы можете прогибаться и льстить, причем вы смотрите на такое поведение, как на часть работы. Вы можете быть достаточно расчетливым, если это вам выгодно, и это не очень честно.

11. Водолей

Вы, как правило, человек несколько отстраненный. Иными словами, вы слишком беспристрастны, чтобы быть фальшивкой. Вы предпочитаете говорить правду и быть собой, а не играть чужие роли ради каких-то бонусов. У вас нет ни малейшего желания тратить энергию на ложь и актерство. Вам не хочется производить ни на кого выгодного впечатления, даже если это необходимо для вашего успеха или продвижения.

12 Рыбы

Вы можете быть наигранным, если так проще: например, вы не хотите участвовать в споре, конфликте или каких-либо других неприятных ситуациях. Вы скорее согласитесь на что-то или даже солжете, чтобы унести быстрее ноги подальше от того, что вас расстраивает и пугает. Вы хотите угодить всем, и если это связано с наигранностью, то вы согласны на такую роль.

Текст: Flytothesky.ru