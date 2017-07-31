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5 женских фраз, которые категорически нельзя игнорировать
01.08.2017 21:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Женщин больше привлекают мужчины, которые замечают детали, не акцентируя на них внимания. Мужчины и женщины – абсолютно разные существа. У слабого пола совершенно отличные способы смотреть на окружающий мир и взаимодействовать с ним. В контексте отношений женщины прежде всего ценят общение. Справедливо ли утверждать, что женщинам требуется больше взаимодействия в отношениях, чем мужчинам? В большинстве случаев, да.
А ещё женщинам свойственно произносить пять нижеописанных фраз, в которые они вкладывают свое собственное, почти сакральное значение. Почему значение важно? Потому что эти пять фраз не состоят и из пяти слов, а за каждой из них может скрываться огромный подтекст.
На заметку мужчинам: эти фразы ни при каких обстоятельствах нельзя игнорировать!
1. «Хорошо»
«Хорошо» – это сокращенный вариант тирады «То, что ты делаешь, отвратительно, и я злюсь». Значение этого единственного слова можно расшифровать, ориентируясь на её интонацию. Например, если она растягивает гласные, то берегитесь. Кстати, многие женщины будут использовать это слово, чтобы подвести черту под разговором – по крайней мере, на данный момент.
2. «Пять минут»
«Дай мне пять минут», «Еще пару секунд» и «Подожди немножко» – все это идентичные варианты. Не идите на поводу у стереотипов: на самом деле, женщины отлично владеют тайм-менеджментом, и всегда все успевают. С другой стороны (во многих случаях), если она говорит: «Подожди пять минут» и уходит в ванную, можете расслабиться – ждать вам придется намного дольше.
3. «Ничего»
Когда женщина отвечает «Ничего», это, вероятно, потому, что (а) вы не обращали на нее внимания, или (б) это её реакция на ваш вопрос о чем-то очевидном. В любом случае, справедливо предположить, что она недовольна. И еще: разговоры или споры, начинающиеся с «Ничего», обычно заканчиваются фразой «Хорошо». После окончания разговора вам, вероятно, лучше ненадолго исчезнуть из её поля зрения. Или же подготовиться к небольшой буре.
4. «Я сама сделаю»
Вот тут вы попали! Кто-то (не будем указывать пальцем) явно облажался. Вы однозначно что-то забыли сделать, что было жизненно необходимо с её точки зрения. Возможно, у вас еще есть шанс справиться с этой задачей. В этом случае вам следует: действовать быстро, извиниться, выполнить задачу и еще раз извиниться. Если она уже сама выполняет задачу, у вас есть два варианта: (а) исчезнуть или (б) сделать что-нибудь, чтобы помочь ей. (Обратите внимание, что игнорирование и попытка постоять в сторонке – это не варианты вообще!)
5. «Оставь меня в покое!»
За этой фразой нет никакого скрытого сообщения. Не смотрите, не говорите и (не дай Бог!) не прикасайтесь к ней, пока она не успокоится. Ни в коем случае не пытайтесь участвовать в разговоре, даже если вы хотите сделать его конструктивным. Превратитесь в невидимку, пока не пройдет гроза. Тихонько занимайтесь своими делами и не попадайтесь ей на глаза. По её поведению вы сами узнаете, когда она будет готова снова пригласить вас в свою жизнь.
Конечно, во всем этом присутствует изрядная доля юмора, а если отнестись к вопросу более серьезно, то ради ваших же отношений сделайте эффективное общение приоритетом. Эксперты-психологи всегда упоминают два волшебных действия: активное слушание и открытый диалог как наиболее важные элементы партнерства.
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Женщин больше привлекают мужчины, которые замечают детали, не акцентируя на них внимания. Мужчины и женщины – абсолютно разные существа. У слабого пола совершенно...
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