Об этих полезных свойствах кокосового масла мало кто знает. А зря!

На сегодняшний день существует более 1500 исследований, подтверждающих, что кокосовое масло является одним из самых здоровых продуктов на планете. Это абсолютно природное производное зрелого кокоса, и его можно применять в самых различных целях. Давайте обсудим с пару десятков вариантов его использования. Чтобы кратко обрисовать многочисленные преимущества кокосового масла, мы выделили пять групп.





В косметологических целях

— Борьба с дерматитом. Регулярное использование кокосового масла улучшает состояние, называемое атопическим дерматитом, то есть сухие, зудящие и сочащиеся участки кожи.

— Скраб для тела. Соедините столовую ложку кокосового масла со столовой ложкой молотого кофе, и у вас великолепная смесь для чистки тела! Альтернативой молотому кофе могут быть кокосовые стружки, морская соль, молотая крупа и сахар.

— Бальзам для губ. Масло из кокоса отлично заживляет кожу, оно может устранить растрескивание губ и отлично их увлажнить.

— Крем для глаз. Масло борется с морщинками вокруг глаз, потому его можно наносить на область век перед сном.

— Борьба с перхотью. Кокосовое масло восстанавливает слишком сухие волосы. Просто намажьте им корни волос на ночь.

— Восстановление поврежденных волос. Вотрите масло в корни волос и затем по всей длине. Подержите смесь на волосах полчаса-час, затем смойте шампунем.

В кулинарных целях

— Продолжительный срок хранения яиц. Кокосовое масло является мощным антибактериальным средством. Намажьте яйцо тонким слоем масла, и оно будет храниться намного дольше.

— Альтернатива жарке и выпечке. Растительные масла быстро разрушаются после нагревания. Кокосовое масло сохраняет все свои свойства даже при высокой температуре.

— Домашний майонез. Вместо других масел используйте кокосовое. Это не только улучшит вкус майонеза, вы еще и избавитесь от плохого холестерина.

— Здоровый энергетический коктейль. Добавьте масло в коктейль – оно обладает энергетическими свойствами. Сахар можно (и нужно) не класть.

В целях улучшения здоровья

— Здоровье костей. Масло укрепляет костную систему: вы можете принимать его внутрь или втирать наружно в болезненные суставы.

— Избавление от похмелья. Здоровые насыщенные жиры в кокосовом масле могут уменьшить обезвоживание и улучшить самочувствие после чрезмерного употребления алкоголя.

— Лечение воспалений. Масло обладает и противовоспалительным действием: например, при ожогах или укусах насекомых.

— Болеутоляющее средство. Как антиоксидант и противовоспалительное средство, кокосовое масло может облегчить лихорадку и боль.

— Здоровье щитовидной железы. Потребление масла улучшает функции щитовидной железы и снижает уровень глюкозы. Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая, как известно, повышает уровень «хорошего холестерина» в организме.

Беременность и уход за малышом

— Здоровье груди: во время грудного вскармливания на сосках могут возникать болезненные трещины, и кокосовое масло способно их эффективно заживлять.

— Защита кожи ребенка: Кожа малыша очень нежная — и кокосовое масло является лучшим продуктом для ухода за ней. Любые высыпания поддаются лечению кокосовым маслом.

— Растяжки: аккуратно наносите кокосовое масло два раза в день на эти области тела как во время, так и после беременности. Оно заживляет, увлажняет и успокаивает кожу.

Каждодневное использование

— Разжигатель огня. Не покупайте специальные жидкости для разведения огня. Просто замочите хлопковый шарик в кокосовом масле и положите его в дрова или уголь.

— Блестящая мебель. Равномерно протрите поверхность мебели тряпкой, смоченной в кокосовом масле. Оно особенно эффективно при растрескивании и пересыхании деревянной мебели.

— Смазка. Заело молнию на куртке, кошельке или сумке? Смажьте её капелькой кокосового масла, и проблема решена.

— Заточка лезвий. Поможет масло и кухонным приборам – оно сохранит остроту лезвия и защитит его от ржавчины.

— Сияющая кожа. Протрите кокосовым маслом сумки, перчатки, обувь и кошельки – и они снова заблестят как новенькие.

Текст: Flytothesky.ru