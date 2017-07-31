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Как один пассажир до смерти напугал водителя такси

01.08.2017 20:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как один пассажир до смерти напугал водителя такси

Пассажир такси во время поездки аккуратно прикоснулся к плечу водителя, чтобы задать ему вопрос по поводу оптимального маршрута. Реакция была неадекватной! Водитель завизжал не своим голосом, потерял контроль над машиной, чуть не врезался в автобус, вылетел на тротуар и остановился в паре сантиметров от витрины магазина.

На несколько секунд в салоне машины воцарилась гробовая тишина, а затем немного отдышавшийся водитель дрожащим голосом произнес: «Эй, приятель, ты это… больше так не делай. Я думал, что сдохну от страха!»

Не менее напуганный пассажир сказал: «Я вообще-то понятия не имел, что легкое прикосновение к плечу напугает вас до смерти».

Водитель ответил: «Вы меня тоже извините. Это не ваша вина. Сегодня мой первый день работы в службе такси. До этого 25 лет я проработал водителем катафалка в похоронном агентстве».Как один пассажир до смерти напугал водителя такси

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Пассажир такси во время поездки аккуратно прикоснулся к плечу водителя, чтобы задать ему вопрос по поводу оптимального маршрута. Реакция была неадекватной!...

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