Как один пассажир до смерти напугал водителя такси





Пассажир такси во время поездки аккуратно прикоснулся к плечу водителя, чтобы задать ему вопрос по поводу оптимального маршрута. Реакция была неадекватной! Водитель завизжал не своим голосом, потерял контроль над машиной, чуть не врезался в автобус, вылетел на тротуар и остановился в паре сантиметров от витрины магазина.

На несколько секунд в салоне машины воцарилась гробовая тишина, а затем немного отдышавшийся водитель дрожащим голосом произнес: «Эй, приятель, ты это… больше так не делай. Я думал, что сдохну от страха!»

Не менее напуганный пассажир сказал: «Я вообще-то понятия не имел, что легкое прикосновение к плечу напугает вас до смерти».

Водитель ответил: «Вы меня тоже извините. Это не ваша вина. Сегодня мой первый день работы в службе такси. До этого 25 лет я проработал водителем катафалка в похоронном агентстве».

Текст: Flytothesky.ru