На сибирском полуострове Ямал появляются гигантские кратеры

Быстро появляющиеся кратеры за последние несколько лет озадачили ученых. Большинство из них не видят в этом ничего хорошего.





Название сибирского полуострова Ямал буквально переводится как «конец земли». И это довольно подходящее название для места, где эффект глобального потепления проявляется в виде гигантских провалов, из которых сочится газ.

Таинственные отверстия начали появляться еще в 2014 году – один из первых был шириной в 15 м. В то время ученые вообще не понимали, что происходит. Когда образовалось еще с десяток кратеров, они пришли к выводу, что виновником, скорее всего, является подтаивание вечной мерзлоты, что никак не является хорошим знаком для окружающей среды.

Warmer temperatures are melting permafrost in Siberia, opening up large craters where previously frozen ground collapses under its weight. Posted by Andrew Rader on Mittwoch, 31. Mai 2017

Повышающаяся температура подтопила сибирскую вечную мерзлоту, и в результате образовались крупные кратеры, когда ранее мерзлый грунт проваливается под своим весом.

«Последний раз эта вечная мерзлота потихоньку таяла 130 тысяч лет назад, – говорит профессор из Оксфорда, доктор Гидеон Хендерсон. – Это естественное явление, так как земная орбита немного меняется».

Таким образом, таяние само по себе не является проблемой, а вот его масштабы уже действительно проблематичны.

«Скорость потепления действительно сумасшедшая, – объясняет Хендерсон. – Потепление, которое происходило 130 тысяч лет назад, наступало в течение нескольких тысяч лет… То, что мы видим сейчас, происходит за десятилетия или столетия».

Это ускоренное изменение климата особенно заметно на вечной мерзлоте: она оттаивает и выделяет углерод в немалом объеме. Выделение углерода ускоряет глобальное потепление – значит, оно растопит еще больше вечной мерзлоты. Так это превращается в замкнутый и потенциально смертельный цикл.

«Люди, живущие в том регионе, привыкли к мерзлой земле и формируют свою инфраструктуру с её учетом, – говорит Хендерсон. – Как только земля тает, разрушаются железнодорожные пути и автомагистрали, а дома проваливаются под землю… И это уже реальность».





Фото: Ученый, изучающий кратер на полуострове Ямал

Межправительственная группа экспертов по изменению климата отмечает, что вечная мерзлота также выделяет метан, который нагревает планету в 86 раз быстрее, чем двуокись углерода.

Точная причина возникновения кратеров остается невыясненной окончательно, поэтому исследователи не уверены, сколько газа выделяется из отверстий. Но каждая предлагаемая теория опирается на проблему температуры. Немало ученых также считают, что кратерные взрывы вызывает выброс газов под землей.

Ряд образовавшихся кратеров в ширину может достигать уже 100 м, а некоторые из них превратились в озера.





Фото: Кратер на полуострове Ямал, северная Сибирь

Хотя эти провалы, несомненно, являются признаком глобального потепления, они также могут дать и ответ на вопрос, как им противостоять.

По мере того как земная твердь продолжает разверзаться, планета Земля начинает раскрывать свои тайны возрастом в 200 тысяч лет, которые были ранее погребены в слое толстого льда.

«Если мы сможем понять суть такой экосистемы, то это даст нам какое-никакое представление о том, как может измениться среда, если климат будет продолжать теплеть».

Местные жители, однако, нашли в происходящем и положительную сторону, назвав кратеры «дверью в подземный мир».

Текст: Flytothesky.ru