10 причин, по которым людей раздражает их партнер (и как этого избежать)

Попросите кого-нибудь (или даже самого себя) дать определение хорошим отношениям. Что приходит на ум? Общие интересы? Полная честность? Возможность быть самим собой? Все вышеупомянутые «ответы» являются общими и предсказуемыми. Но то, что многие люди не рассматривают никогда, – это тот момент, когда «маленькие тараканы» вашего партнера в повседневной жизни становятся серьезными неприятностями, хотя раньше казались вполне милыми.





Итак, топ-10 причин, по которым людей раздражает их партнер. Вы увидите, что мелочи действительно имеют значение – и в лучшем смысле, и в худшем.

1. Избирательное слушание (40%)

Люди нередко слушают вполуха. Чтобы быть более конкретным, избирательное слушание бессознательно применяет фильтры к тому, что произносится. Мы его используем для того, чтобы получить «общую идею» или «резюме» из того, что говорит наш партнер. Излишне говорить, что партнеру это не всегда нравится.

Решение: начните практиковать активное слушание.

2. Храп (39%)

На этапе знакомства вы вообще понятия не имели о храпе. Можно сказать, это стало вашим открытием позднее. Тем не менее, именно храп нередко вызывает раздражение у партнера. Увы, но это физиологическая особенность, и, вероятно, она требует лечения.

Решение: существует множество способов избавления от храпа, попытайтесь найти тот, который сработает для вас.

3. Любитель контроля (26%)

Люди терпеть не могут любое поведение «авторитарного» типа – и это понятно. Мы можем смириться с давящим боссом, но от собственного партнера такого ожидать не хочется.

Решение: будьте спокойны и стойте на своем; озвучивайте эту проблему и пытайтесь достичь компромисса.

4. Нежелание (неумение) быть финансово ответственным (20%)

Хорошая новость в том, что неумение управлять деньгами раздражает меньше, чем храп. Плохая новость: финансовый стресс является основной причиной развода. Браки или любые другие долгосрочные отношения, сталкивающиеся с денежными проблемами, связаны с тем, что (а) более финансово грамотный партнер берет управление на себя или (б) финансово неграмотный партнер полностью расслабляется.

Решение: см. (а) или (б). В случае сомнений выберите (a). Денежные проблемы не являются основанием для того, чтобы подвергать ваши отношения риску.

5. Физиология (19%)

Да, имеется в виду отрыжка, газоиспускание, ковыряние в носу или любое другое неэтичное поведение. Фактически это делают все, но не каждый исполняет это в присутствии партнера.

Решение: просто отойдите в другое место и не смотрите, не слушайте, не нюхайте.

6. Игнорирование домашних обязанностей (18%)

Конечно, некоторые мужчины работают полный рабочий день, а женщина остается дома и ведет хозяйство. Но все же неспособность и нежелание вносить какой-либо значимый вклад в работу по дому является поводом для недовольства и раздражения со стороны партнера.

Решение: определитесь, кто и за что конкретно несет ответственность; придерживайтесь этих правил.

7. Неряшливость (17%)

Да, это означает, что вы повсюду разбрасываете свои носки, промахиваетесь мимо унитаза, оставляете после себя грязную посуду. И если честно, то это очень неприятно в отношениях. У всех нас разное восприятие уровня чистоты, но все же следует друг к другу прислушиваться.

Решение: напоминайте друг другу о необходимости убирать за собой.

8. Трудоголизм (16%)

Здесь ситуации могут разниться. Мы можем много работать из любви к работе либо же из стремления обеспечить семью. Всем нам нужны деньги, чтобы выжить и удовлетворить наши основные потребности. На самом деле нам не нужно большего, независимо от того, что наше потребительское общество пытается нам навязать и продать.

Решение: для этой ситуации нет «рецепта». У всех разные потребности. Просто обговорите причины и мотивы избыточной рабочей нагрузки. Это приемлемо или что-то нужно изменить?

9. Плохие отношения с тестями / свекрами (8%)

Да, родители партнера запросто могут быть источником неприятностей. Например, тихому, сдержанному и скромному человеку постоянно приходится встречаться с семьей, которая состоит из напыщенных, эгоистичных и неискренних людей.

Решение: искать положительные качества в каждом человеке. Попробуйте узнать их получше. Ну или просто игнорируйте их. Что-то да сработает.

10. Банальная забывчивость касательно юбилеев и памятных дат (5%)

Да, представьте себе – такая вина тоже входит в топ-10 раздражающих причин.

Решение: запомните все даты. Отметьте их в календаре или установите себе напоминалки.

Текст: Flytothesky.ru