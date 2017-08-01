Реакция женщины на плач ребенка на борту самолета стала вирусной в Интернете

Лететь в самолете рядом с кричащим ребенком невыносимо, а если этот ребенок ваш? 29 июля мама по имени Кеша Бернард отправилась из Сиэтла в Денвер и заметила женщину, путешествующую в одиночку с тремя детьми. Женщина изо всех сил старалась их успокоить – в особенности ее суетливую трехлетнюю дочку.

Вылет задержался, что привело к тому, что самолет был наполнен злыми пассажирами, теряющими терпение. А тут по соседству еще и многодетная шумная семья! Кеша Бернард просто не могла сидеть и смотреть, как мучается бедная женщина, особенно после того, как к ней оскорбительно отнесся один из пассажиров. Кеша напомнила людям на борту о том, о чем они, казалось, забыли – о помощи и сострадании.

Написав историю в Facebook , Кеша Бернард обрела популярность, а её пост получил более 193 тысяч лайков, и им поделились почти 100 тысяч раз. Эта милая женщина работает фотографом, и она мама двух детей.

Эта мама поделилась своей историей о «кричащем ребенке на борту самолета», и её пост стал вирусным





Как мама 2-летнего и 3-летнего малышей, я знаю, каково это – летать с ними на самолете. Дети такого возраста могут отвратительно себя вести.

Я села на рейс в Сиэтл. Самолет был переполнен… И тут начал плакать ребенок. Вообще-то я абсолютно привычна к детскому плачу, потому меня это не вывело из равновесия. Зато все вокруг начали возмущаться. Затем начали рыдать уже двое детей. Не проблема. Я просто не обращаю на эти моменты внимания. Но я не могла не обратить внимание на следующее.

Люди возмущались, они требовали утихомирить детей, ругали их маму, а одна леди даже схватила ребёнка за ногу. Стюардесса, кстати, вообще не вмешивалась, стоя в сторонке. Пожилой мужчина рядом со мной отпустил ремарку, что, мол, дети понятия не имеют, что такое дисциплина.

Итак, переполненный самолет… я просидела 15 минут, думая, чем помочь этой женщине, поскольку вокруг неё были только враждебно настроенные пассажиры. Она была одна с тремя детьми! Визжащий трехлетка, кричащий грудничок и очень сдержанный старший ребенок. Одна старуха даже демонстративно зажимала уши руками и корчила страшные гримасы.

Будучи здравомыслящим взрослым человеком, я встала со своего места, прошла назад к этой маме и спросила её, нужна ли ей помощь. Да! Ей нужна была помощь! Я взяла её ребенка на руки и присела рядом с ней. Наконец самолет взлетел, и малыш заснул.

Что я думаю? Нужно быть здравомыслящим и терпимым человеком! Если кому-то нужна помощь, помогите этому человеку. Жалобы, протесты и крики вообще не решат ситуацию, а только усугубят её. И что получается? Из всех пассажиров только я решила прийти бедной маме на помощь? Как можно отвернуться от человека, которому трудно? Пожалуйста, будьте добры. Будьте сострадательны. Поверьте, это совсем не сложно.

«Как можно отвернуться от человека, которому трудно?»





«Пожалуйста, будьте добры. Будьте сострадательны. Поверьте, это совсем не сложно»





Подавляющее большинство читателей поддержало Кешу Бернард. Хотя, конечно, нашлись и те, которые сочли её помощь несколько непрошеной и неуместной

Текст: Flytothesky.ru