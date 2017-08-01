10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

Работа в офисе – не самая завидная в мире. Вы часами горбитесь над своим компьютером в помещении с низким потолком, где находится масса ваших коллег. Ваши глаза перенапряжены, и все вы, сидящие в одной комнате, весь день дышите спертым воздухом. Однако, как вы можете видеть по этим фото, некоторые офисы выглядят намного веселее, чем другие! Здесь присутствует юмор, шутки, креативные сладости и даже динозавры за компьютерами. Так что не так уж и отвратительна эта офисная работа!

1. Отдел палеонтологии на Хэллоуин





2. Прошелся мимо двери IT-отдела и заметил новое объявление: «Пожалуйста, не стучите по стеклу. Программистов легко напугать, и они будут ДИКО ругаться. Пожалуйста, заходите медленно, напевая «Аве, Мария!», чтобы избежать неприятностей. Спасибо».





3. В моем офисе работает только один парень, поэтому мы подправили табличку на мужском туалете





4. Война между двумя офисными зданиями, которая очень эпично завершилась

Сначала появилась невинная надпись «Привет» на 6 этаже. На противоположном здании возникла надпись «Как дела?». И между зданиями, офисами и отделами разгорелась переписка, переросшая в самую настоящую войну. Битву завершила компания Havas Worldwide, изобразив положенный микрофон.





5. Офисное сафари. Вот это вещь!





6. Мой коллега устал, когда люди постоянно спрашивали, где Эд





7. Вот такой туалет у меня в офисе





8. Мой коллега разлил вино в офисе, я превратил пятно в кота. Коллеге понравилось





9. То, что можно увидеть только в офисе, где любят собак: «Не садиться. Внутри такса»





10. Люди начинают намекать мне, что я допоздна засиживаюсь в офисе





Текст: Flytothesky.ru