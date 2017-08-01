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10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

02.08.2017 11:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Работа в офисе – не самая завидная в мире. Вы часами горбитесь над своим компьютером в помещении с низким потолком, где находится масса ваших коллег. Ваши глаза перенапряжены, и все вы, сидящие в одной комнате, весь день дышите спертым воздухом. Однако, как вы можете видеть по этим фото, некоторые офисы выглядят намного веселее, чем другие! Здесь присутствует юмор, шутки, креативные сладости и даже динозавры за компьютерами. Так что не так уж и отвратительна эта офисная работа!

1. Отдел палеонтологии на Хэллоуин

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

2. Прошелся мимо двери IT-отдела и заметил новое объявление: «Пожалуйста, не стучите по стеклу. Программистов легко напугать, и они будут ДИКО ругаться. Пожалуйста, заходите медленно, напевая «Аве, Мария!», чтобы избежать неприятностей. Спасибо».

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

3. В моем офисе работает только один парень, поэтому мы подправили табличку на мужском туалете

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

4. Война между двумя офисными зданиями, которая очень эпично завершилась

Сначала появилась невинная надпись «Привет» на 6 этаже. На противоположном здании возникла надпись «Как дела?». И между зданиями, офисами и отделами разгорелась переписка, переросшая в самую настоящую войну. Битву завершила компания Havas Worldwide, изобразив положенный микрофон.

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

5. Офисное сафари. Вот это вещь!

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

6. Мой коллега устал, когда люди постоянно спрашивали, где Эд

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

7. Вот такой туалет у меня в офисе

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

8. Мой коллега разлил вино в офисе, я превратил пятно в кота. Коллеге понравилось

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

9. То, что можно увидеть только в офисе, где любят собак: «Не садиться. Внутри такса»

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

10. Люди начинают намекать мне, что я допоздна засиживаюсь в офисе

10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

Текст: Flytothesky.ru10 забавных фото, которые прекрасно иллюстрируют офисную жизнь

 
 
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Работа в офисе – не самая завидная в мире. Вы часами горбитесь над своим компьютером в помещении с низким потолком, где находится масса ваших коллег. Ваши глаза...

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