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Правда, кроющаяся за «идеальными» фотографиями в Instagram

02.08.2017 11:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Почему в социальных сетях кажется, что у всех остальных жизнь гораздо лучше и интереснее, чем у вас? Ответ прост. Это не так. Они просто делают вид. Не обманывайтесь их фотографиями сумасшедших вечеринок, потрясающих свиданий, сеансов йоги и романтических прогулок с их любимыми, потому что, как вы можете увидеть на видео, все не так, как кажется.

Видео было создано Ditch the Label, организацией по борьбе с издевательствами, которая работает в США, Великобритании и Мексике. Цель их фильма – показать, что «идеальные» жизни, которые люди стремятся имитировать, вовсе не так хороши. В видеоролике, созданной совместно с модным домом boohoo.com, поднимаются важные вопросы о правде, восприятии и личности. «Мы все виноваты в том, что немного искажаем правду в социальных сетях, – пишет организация Ditch the Label на своем веб-сайте, – но в какой именно момент это зашло слишком далеко?»

Текст: Flytothesky.ru

Правда, кроющаяся за «идеальными» фотографиями в Instagram

 
 
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Почему в социальных сетях кажется, что у всех остальных жизнь гораздо лучше и интереснее, чем у вас? Ответ прост. Это не так. Они просто делают вид. Не обманывайтесь...

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