|
Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку
02.08.2017 11:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Пэдди, чихуахуа с особыми потребностями. Его
Когда Лили была в утробе матери, ей не хватало место, потому её задние конечности не развились. После её рождения мать отказалась от неполноценного ягненка, но Лили повезло. Её тоже забрали в семью, где уже был Пэдди.
«Когда мы взяли Лили, Пэдди сразу же начал её опекать и вылизывал ей мордочку после каждого приема пищи – а Лили тогда поили молоком каждый час», – рассказывает их хозяйка Дженелл Дженсен.
«Он постоянно прижимался к ней и обнимал её; Лили фактически была его детенышем. И овечка к нему очень привязалась. Они были неразлучны».
Хозяева Лили делали все возможное, чтобы у овечки была комфортная жизнь. Тем не менее, после 15 счастливых месяцев с Пэдди, Лили умерла.
Увидев, как расстроена собака, тетушка прислала ему плюшевую игрушку, очень похожую на Лили! Хотя она не может заменить друга, игрушка определенно помогает Пэдди справиться с его горем.
Чихуахуа Пэдди и овечка Лили – спасенные животные с особыми потребностями
«Когда мы взяли Лили, Пэдди сразу же начал её опекать»
«Он постоянно прижимался к ней и обнимал её; Лили фактически была его детенышем»
«Овечка к нему очень привязалась. Они были неразлучны»
Здоровье овечки было слабым, но ее хозяева сделали все возможное, чтобы помочь ей…
И дать её почувствовать, что она их особенный питомец
К сожалению, спустя 15 месяцев, овечка Лили умерла, и это разбило Пэдди сердце
Пэдди был убит горем, поэтому тетушка прислала ему игрушку, похожую на Лили
И хотя игрушка никогда не заменит его лучшего друга, она помогает Пэдди справиться с потерей
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомьтесь, Пэдди, чихуахуа с особыми потребностями. Его спасли, когда он пытался пересечь четырехполосную оживленную дорогу. Собака была голодна и все время...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии