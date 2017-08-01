Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

Знакомьтесь, Пэдди, чихуахуа с особыми потребностями. Его спасли , когда он пытался пересечь четырехполосную оживленную дорогу. Собака была голодна и все время падала из-за смещения шейного позвонка. К счастью, Пэдди приняли в семью, а через несколько месяцев у него появился еще и особый друг – овечка Лили.

Когда Лили была в утробе матери, ей не хватало место, потому её задние конечности не развились. После её рождения мать отказалась от неполноценного ягненка, но Лили повезло. Её тоже забрали в семью, где уже был Пэдди.

«Когда мы взяли Лили, Пэдди сразу же начал её опекать и вылизывал ей мордочку после каждого приема пищи – а Лили тогда поили молоком каждый час», – рассказывает их хозяйка Дженелл Дженсен.

«Он постоянно прижимался к ней и обнимал её; Лили фактически была его детенышем. И овечка к нему очень привязалась. Они были неразлучны».

Хозяева Лили делали все возможное, чтобы у овечки была комфортная жизнь. Тем не менее, после 15 счастливых месяцев с Пэдди, Лили умерла.

Увидев, как расстроена собака, тетушка прислала ему плюшевую игрушку, очень похожую на Лили! Хотя она не может заменить друга, игрушка определенно помогает Пэдди справиться с его горем.

Чихуахуа Пэдди и овечка Лили – спасенные животные с особыми потребностями





«Когда мы взяли Лили, Пэдди сразу же начал её опекать»





«Он постоянно прижимался к ней и обнимал её; Лили фактически была его детенышем»





«Овечка к нему очень привязалась. Они были неразлучны»





Здоровье овечки было слабым, но ее хозяева сделали все возможное, чтобы помочь ей…





И дать её почувствовать, что она их особенный питомец





К сожалению, спустя 15 месяцев, овечка Лили умерла, и это разбило Пэдди сердце





Пэдди был убит горем, поэтому тетушка прислала ему игрушку, похожую на Лили





И хотя игрушка никогда не заменит его лучшего друга, она помогает Пэдди справиться с потерей





Текст: Flytothesky.ru