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Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

02.08.2017 11:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Пэдди, чихуахуа с особыми потребностями. Его спасли, когда он пытался пересечь четырехполосную оживленную дорогу. Собака была голодна и все время падала из-за смещения шейного позвонка. К счастью, Пэдди приняли в семью, а через несколько месяцев у него появился еще и особый друг – овечка Лили.

Когда Лили была в утробе матери, ей не хватало место, потому её задние конечности не развились. После её рождения мать отказалась от неполноценного ягненка, но Лили повезло. Её тоже забрали в семью, где уже был Пэдди.

«Когда мы взяли Лили, Пэдди сразу же начал её опекать и вылизывал ей мордочку после каждого приема пищи – а Лили тогда поили молоком каждый час», – рассказывает их хозяйка Дженелл Дженсен.

«Он постоянно прижимался к ней и обнимал её; Лили фактически была его детенышем. И овечка к нему очень привязалась. Они были неразлучны».

Хозяева Лили делали все возможное, чтобы у овечки была комфортная жизнь. Тем не менее, после 15 счастливых месяцев с Пэдди, Лили умерла.

Увидев, как расстроена собака, тетушка прислала ему плюшевую игрушку, очень похожую на Лили! Хотя она не может заменить друга, игрушка определенно помогает Пэдди справиться с его горем.

Чихуахуа Пэдди и овечка Лили – спасенные животные с особыми потребностями

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

«Когда мы взяли Лили, Пэдди сразу же начал её опекать»

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

«Он постоянно прижимался к ней и обнимал её; Лили фактически была его детенышем»

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

«Овечка к нему очень привязалась. Они были неразлучны»

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

Здоровье овечки было слабым, но ее хозяева сделали все возможное, чтобы помочь ей…

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

И дать её почувствовать, что она их особенный питомец

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

К сожалению, спустя 15 месяцев, овечка Лили умерла, и это разбило Пэдди сердце

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

Пэдди был убит горем, поэтому тетушка прислала ему игрушку, похожую на Лили

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

И хотя игрушка никогда не заменит его лучшего друга, она помогает Пэдди справиться с потерей

Собака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

Текст: Flytothesky.ruСобака недавно потеряла своего лучшего друга, и ей подарили похожую игрушку

 
 
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