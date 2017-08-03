Как кот Тиблз уничтожил редкий вид птиц

В Новой Зеландии существуют одни из самых строгих законов о карантине и ввозе животных, и не зря. Эта страна когда-то была домом для самых разнообразных животных. С появлением там людей с других континентов к местной фауне добавились неродные животные, которые стали доминирующими видами, в результате чего эндемичные местные виды оказались в опасности. Однажды на остров Стивенс с редким видом нелетающих птиц привезли кота, и он уничтожил всю их популяцию.

Крапивник Лайелла или Стефенский крапивник — это вымерший вид маленьких, нелетающих птиц с оливково-коричневым оперением. Они были широко распространены по всей Новой Зеландии, а после обитали только на острове Стивенс.





Крапивники Лайелла – это певчие нелетающие птицы и они когда-то населяли всю Новую Зеландию с доисторических времен. Когда здесь поселились маори, с ними появилась полинезийская крыса и другие неместные животные, охотящиеся на птиц. Крапивникам пришлось перебраться на близлежащий остров Стивенс.

Птичек впервые заметил смотритель маяка Дэвид Лайелл, собственно, в его честь они и были названы. Его кот Тибблз обычно приносил ему тушки птиц, которых ранее никто не знал и не видел.





В июне 1879 года на острове Стивенс началась деятельность человека. До этого времени здесь была абсолютно дикая и нетронутая природа. К 1894 году здесь построили маяк, и на остров перебрался его смотритель Дэвид Лайелл со своим котом Тибблзом, который вскоре и начал приносить хозяину трупики диковинных птиц. Сам Лайелл дважды видел птиц и описывал их как ночных существ. Они быстро бегали по камням как мыши, и к ним невозможно было приблизиться, чтобы поймать.

Заинтересованный Лайелл отправил образцы натуралисту Уолтеру Буллеру, который и определил их как новый вид. Зоолог Уолтер Ротшильд получил еще девять экземпляров через таксидермиста Генриха Траверса.





Уолтер Буллер – специалист по новозеландской орнитологии и автор «Истории птиц Новой Зеландии», получил образец от Лайелла в июне 1894 года. Он отправил его в Лондон, чтобы художник Джон Джерард Келеманс мог сделать литографию для описания. Лайелл получил от собственного кота новые образцы и продал их Генриху Траверсу, который затем перепродал их зоологу Уолтеру Ротшильду. Оба и Буллер, и Ротшильд сделали описание птицы: оливковое коричневое оперение с желтой полосой у глаз. У самок была серая нижняя часть, а у самцов – коричневато-желтая.

Хотя всю вину возлагают на Тибблза, справедливости ради нужно сказать, что на острове были и другие дикие кошки, которые охотились на нелетающих птиц. Считается, что как-то раз одна беременная кошка, привезенная сюда, сбежала, в результате чего дикие кошки стали новым островным видом.





Кошки – не родные животные для Новой Зеландии. Фактически, за исключением трех видов летучих мышей, в Новой Зеландии не было наземных млекопитающих, пока сюда не прибыли маори и европейцы. Появление новых млекопитающих навсегда изменило местную дикую природу. Считается, что кошки «несут ответственность» за исчезновение шести местных видов птиц и 70 подвидов. Также произошло резкое сокращение числа других популяций: кроликов, короткохвостых летучих мышей, ходулочников, какапо и новозеландских скворцов, которые были, впрочем, огромными усилиями сохранены.

Гораздо позднее в 2004 году несколько исследований подтвердили фактическую историю того, что исчезновение крапивников Лайелла – это работа не одного кота. Кошки были завезены на остров Стивенс между 17 и 20 февраля 1894 года европейцами, которые прибыли туда, чтобы строить маяк. Одна беременная кошка убежала, что привело к увеличению популяции диких кошачьих на острове. На сегодняшний день осталось только 18 образцов крапивника, включая отдельные кости, которые были собраны Лайеллом, котом Тибблзом и профессиональными коллекционерами.

Текст: Flytothesky.ru