На заметку предпринимателю: 5 действий, которые мешают ведению успешного бизнеса

Многим предпринимателям (прежде чем они в конечном итоге стали успешными) тоже приходилось делать неправильный выбор, тратить время на провальные проекты и работать не с теми людьми. Самое разумное, что вы можете предпринять – это проанализировать и принять к сведению ошибки других. Если вы хотите преуспеть в ведении своего бизнеса, прекратите делать следующие пять вещей.





1. Перестаньте проводить постоянные совещания с сотрудниками

Систематические совещания в рабочее время являются одной из самых грандиозных ошибок босса, нарушающей весь процесс работы. Поверьте, вы мощно заблуждаетесь, думая, что постоянные сборы персонала – это удачно используемое время каждого работника. Если вы собрали 10 человек для часового совещания, то вы потратили десять часов вашей команды в целом, а ведь это время могло бы быть израсходовано на качественную работу, которая приносит вам деньги и делает ваш бизнес успешнее в долгосрочной перспективе.

Важно: Избавьтесь от такого понятия, как совещания. Вместо того, чтобы говорить о том, что нужно сделать, просто делайте это.

2. Перестаньте вмешиваться в работу каждого проекта

Когда ваш бизнес еще мал, то, возможно, имеет смысл принимать непосредственное участие в каждом проекте и контролировать любое принимаемое решение, но по мере роста и развития вам необходимо всё же ослаблять вожжи. Если вы не хотите отойти в сторону, то это, как правило, яркий признак того, что вы не полностью доверяете людям, работающим на вас.

Важно: Научитесь правильно делегировать задачи. Как только вы поверите в свою команду и дадите людям свободу в процессе внедрения новых идей и стратегий, то положительные результаты себя ждать не замедлят.

3. Перестаньте заглядывать слишком далеко вперед

В бизнесе всё изменяется слишком быстро. Ваша задача (как предпринимателя и лидера) заключается в том, чтобы удержать компанию в том состоянии и положении, когда людям комфортно работать. Кроме того, нужно уметь быстро адаптироваться или кардинально меняться. Это означает, что вы не можете тратить слишком много времени, заглядывая далеко вперед. Долгосрочные цели необходимы, а вот размышления и рефлексии о будущем способны только помешать. Вместо этого сосредоточьтесь на настоящем.

Важно: Ставьте цели, которые вы и ваша команда можете достичь к концу недели, месяца и квартала. Обязательно отмечайте и подчёркивайте текущие успехи, поскольку это важная часть роста бизнеса и создания лояльности в команде.

4. Перестаньте делать предположения касательно ваших клиентов

Делать какие-то выводы и предположения о ваших клиентах легко, но абсолютно бесполезно, тем более, когда речь идёт о вопросе развития бизнеса. Любая компания считает, что она предоставляет своим клиентам «превосходное качество». Однако сами клиенты говорят, что только считанные единицы могут полностью удовлетворить их запросы. Настоящий предприниматель не может позволить себе делать предположения о том, что хотят и чувствуют его клиенты, а также, что заставляет их возвращаться и делать повторные покупки.

Важно: Вместо предположений следует заняться сбором количественных и качественных данных, которые помогут вам лучше понять потребителя. Займитесь опросами, анализом и аналитикой.

5. Перестаньте волноваться из-за конкуренции

Конкурентов не стоит бояться. Им нужно уделять максимум внимания и извлекать из их деятельности уроки. Если у вас есть хороший продукт или услуга, хороший бренд, хорошая команда и устойчивые рабочие процессы, то успех рано или поздно вас найдёт. Слишком многие предприниматели делают ошибку, увязнув в боях с конкурентами, включая применение «грязных» приёмов. Не попадитесь в эту ловушку.

Важно: Вместо того, чтобы тратить все свое время и энергию на такие битвы, лучше сосредоточиться на создании лояльности клиентов, производстве лучших продуктов и построении сильной команды. А конкуренты нужны для того, чтобы у них учиться и делать свою работу ещё качественнее.

Текст: Flytothesky.ru