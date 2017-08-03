Как понять, что ваш мужчина — тот самый рыцарь, на которого можно полностью положиться? 10 признаков настоящего мужчины помогут вам определить стоящего кандидата на вашу руку и сердце.





1. Он не ставит свои проблемы выше ваших. Настоящий мужчина не будет кичиться тем, что его дела самые важные. Он всегда поймет, как вам трудно. И придет на помощь.

2. Мужчина уважает ваше желание побыть одной. Он понимает, что иногда женщина нуждается в одиночестве, покое и умиротворении.

3. Настоящий мужчина всегда готов прийти вам на помощь. Даже тогда, когда у него куча дел, забот и проблем. Он не оставит вас в беде.

4. Вы всегда сможете попросить любимого человека о небольшом одолжении. И он его исполнит без закатывания глаз и бубнежа.

5. У любого мужчины должна быть своя жилплощадь. Ему будет стыдно селить маму и жену под одной крышей. Настоящий мужчина всегда заработает на собственный дом.

6. Вы отличите хорошего мужчину и по взгляду. Его глаза выражают уверенность, в них словно застыл металл. Настоящий мужчина смотрит прямо, не боится заглянуть в женские глаза.

7. Прекрасный представитель сильного пола не слоняется без дела. У него в жизни поставлена цель, к которой он постепенно движется. Вы не увидите его бесцельно валяющимся на диване или играющим в компьютерные игры.

8. Настоящий мужчина понимает, что женщина — слабое и беззащитное существо. Он не будет загружать ее работой, не позволит, чтобы она была главным добытчиком в семье.

Быть мужчиной — непростая задача. Быть настоящим мужчиной — практически непосильная миссия для многих представителей сильного пола. Они гордятся собственным эго, а потом удивляются тому, что ни одна женщина не хочет завязывать с ними отношения.

Нужно проще ко всему относиться и помнить, что нормальная женщина никогда не будет рядом с самовлюбленным ленивым человеком.

Текст: Flytothesky.ru