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Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

03.08.2017 14:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Морская жизнь на Земле столь же богата и многочисленна, как звезды в нашей Вселенной. И хотя мы не можем достать себе звезды, зато мы можем принести в нашу повседневную жизнь частичку океана. Отель в Берлине поступил именно так. Он построил один из самых больших аквариумов и стеклянный лифт, в котором можно проехать через центр аквариума и рассмотреть подводных обитателей. Аквариум AquaDom стал городской достопримечательностью и очень популярен среди детей.

AquaDom находится в берлинском отеле Radisson Blu и представляет собой высокий цилиндр из акрилового стекла со встроенным лифтом. Посетители могут подняться на этом лифте, который проходит через центр цилиндра, и рассмотреть водных обитателей.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 AquaDom высотой 25 м и диаметром 11 м является самым большим, автономным, цилиндрическим аквариумом в мире. С момента своего открытия в 2004 году он стал основной изюминкой отеля Radisson Blu.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 В аквариуме более миллиона литров соленой воды. Весит он в общей сложности две тонны и поддерживается 9-метровым фундаментом. Стоимость строительства AquaDom составила 12,8 млн. евро.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Наружный цилиндр состоит из 26 акриловых панелей, а внутренний цилиндр, через который движется лифт, – из 15 акриловых панелей. Панели толщиной 16 см в верхней части и 22 см внизу.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 В аквариуме проживает более 1500 тропических рыб и даже кораллы. Здесь можно увидеть веслоногих рыб с носом как у Буратино и оранжево-белую рыбу-клоуна. Всего в аквариуме более 110 различных видов рыб.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Ежедневно рыбы поглощают около 8 кг пищи, а их территорию необходимо очищать минимум 3-4 раза в день. Посетители любят наблюдать именно время кормления, когда среди рыб плавают водолазы.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Аквариум является центральным элементом фойе отеля и частью атмосферы для тех, кто хочет пообедать, выпить или отдохнуть на территории фойе.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Ночная подсветка аквариума.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Великолепный вид на AquaDom из комнаты отеля.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Помимо AquaDom берлинский океанарий представляет 40 различных аквариумов, демонстрирующих различные виды морской жизни, включая морских скатов, зубаток, акул и осьминогов. Существует также интерактивный бассейн, где посетители могут пощупать крабов, анемонов и морских звезд.

Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 Так выглядит AquaDom, когда вы едете внутри него на лифте.

Текст: Flytothesky.ruАквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

 

 
 
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Морская жизнь на Земле столь же богата и многочисленна, как звезды в нашей Вселенной. И хотя мы не можем достать себе звезды, зато мы можем принести в нашу...

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