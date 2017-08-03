Аквариум высотой 25 метров вмещает 1500 рыб

Морская жизнь на Земле столь же богата и многочисленна, как звезды в нашей Вселенной. И хотя мы не можем достать себе звезды, зато мы можем принести в нашу повседневную жизнь частичку океана. Отель в Берлине поступил именно так. Он построил один из самых больших аквариумов и стеклянный лифт, в котором можно проехать через центр аквариума и рассмотреть подводных обитателей. Аквариум AquaDom стал городской достопримечательностью и очень популярен среди детей.

AquaDom находится в берлинском отеле Radisson Blu и представляет собой высокий цилиндр из акрилового стекла со встроенным лифтом. Посетители могут подняться на этом лифте, который проходит через центр цилиндра, и рассмотреть водных обитателей.





AquaDom высотой 25 м и диаметром 11 м является самым большим, автономным, цилиндрическим аквариумом в мире. С момента своего открытия в 2004 году он стал основной изюминкой отеля Radisson Blu.





В аквариуме более миллиона литров соленой воды. Весит он в общей сложности две тонны и поддерживается 9-метровым фундаментом. Стоимость строительства AquaDom составила 12,8 млн. евро.





Наружный цилиндр состоит из 26 акриловых панелей, а внутренний цилиндр, через который движется лифт, – из 15 акриловых панелей. Панели толщиной 16 см в верхней части и 22 см внизу.





В аквариуме проживает более 1500 тропических рыб и даже кораллы. Здесь можно увидеть веслоногих рыб с носом как у Буратино и оранжево-белую рыбу-клоуна. Всего в аквариуме более 110 различных видов рыб.





Ежедневно рыбы поглощают около 8 кг пищи, а их территорию необходимо очищать минимум 3-4 раза в день. Посетители любят наблюдать именно время кормления, когда среди рыб плавают водолазы.





Аквариум является центральным элементом фойе отеля и частью атмосферы для тех, кто хочет пообедать, выпить или отдохнуть на территории фойе.





Ночная подсветка аквариума.





Великолепный вид на AquaDom из комнаты отеля.





Помимо AquaDom берлинский океанарий представляет 40 различных аквариумов, демонстрирующих различные виды морской жизни, включая морских скатов, зубаток, акул и осьминогов. Существует также интерактивный бассейн, где посетители могут пощупать крабов, анемонов и морских звезд.





Так выглядит AquaDom, когда вы едете внутри него на лифте.

Текст: Flytothesky.ru