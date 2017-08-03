Тест: Каково ваше психическое состояние?

Даже если вы не сталкивались с этим в реальной жизни, то, наверняка, слышали о практике распознавания психического состояния человека с помощью чернильных изображений, которые больше напоминают пятна. Как раз в этом и заключается смысл таких методик: человек ассоциирует изображение с тем, что говорит ему его воображение и подсознание. В свою очередь, наше подсознание — это очень сложный механизм, который хранит все наши страхи, мечты, сны, беспокойства и фантазии.

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