8 невероятных историй, которые на 100% правдивы

Современный человек в основном руководствуется логикой и считает, что все должно быть научно обосновано. Те истории, которые звучат фантастично, сразу же воспринимаются как городские легенды. Но даже сегодня бывают случаи, которые бросают вызов логике и кажутся нереальными безумными.

1. В 1993 году рыбак из Колорадо ампутировал собственную ногу и прополз 1 км до своего грузовика, а затем проехал еще 1 км в больницу





6 октября 1993 года рыбак Уильям Джераки рыбачил на отдаленном озере возле ледника Святой Марии. Вокруг были горные хребты и валуны. Один валун упал на ногу рыбака и раздробил её. Джераки понимал, что если он остался на месте, то замерзнет и умрет. Он достал карманный нож и веревку. Веревка играла роль жгута, а ножом он отрезал ногу прямо под коленной чашечкой. Затем он дополз до грузовика, а после ухитрился сам доехать до ближайшей больницы.

2. Осужденный за вооруженное ограбление Корнелиус «Майк» Андерсон ошибочно не был отправлен в тюрьму





В 2000 году Андерсон был осужден за вооруженное ограбление и приговорен к 13 годам. Затем он был освобожден под залог, и ему было сказано ждать инструкций о том, когда и где появиться для отбывания срока. Инструкции так и не были получены, а Майк изменил свою жизнь. Он женился, обзавелся 4 детьми и стал работать футбольным тренером. В 2013 году, когда Майк теоретически должен был быть освобожден, власти обнаружили ошибку. Он был арестован 25 июля 2013 года, чтобы отбыть свой срок. Однако после апелляций и ходатайств 5 мая 2014 года его выпустили.

3. После 7-летнего брака бразильская пара узнала, что они на самом деле брат и сестра





До августа 2014 года 39-летняя Адриана и ее 37-летний муж Леандро жили спокойной жизнью. Они знали друг друга десять лет и у них росла 6-летняя дочь. Оба жили в Сан-Паулу и много лет искали своих матерей. Адриана знала, что её звали Марией, и она её бросила в годовалом возрасте. Мать Леандро тоже звали Марией, но его бросили в 8 лет. Чтобы найти её, Адриана обратилась на радиопрограмму. Мать она в результате нашла, но это оказалась их общая с мужем мать. Хотя пара официально не была жената, они все равно остались вместе, несмотря на родство.

4. Японец поставил камеру видеонаблюдения на кухне, чтобы поймать вора, а обнаружил бездомную женщину, живущую в шкафу





В 2008 году житель Фукуоки заметил, что из его холодильника пропадает еда, и он поставил в кухне камеру. Вскоре она зафиксировала постороннего. Мужчина связался с полицией, и после обыска офицеры обнаружили женщину, прячущуюся в верхней части встроенного шкафа. 58-летняя бездомная рассказала полиции, что ей негде жить, и она поселилась в шкафу в комнате, которую хозяин редко использовал. Она ничего не брала в доме кроме еды и использовала душ и туалет.

5. Днем 19 мая 1780 года небо над Новой Англией (США) и частью Канады неестественно потемнело. Тьма была настолько полной, что люди пользовались свечами





За несколько дней до 19 мая 1780 года солнце выглядело красным, а небо желтым. Начиная с середины утра 19 мая, небо потемнело, а затем над Новой Англией и частью Канады опустилась полная тьма. В реках и в дождевой воде собиралась сажа, а в атмосфере был сильный запах дыма. Тьма рассеялась к следующей ночи, а её причины остались необъясненными. Сегодняшние ученые полагают, что возможным виновником был масштабный лесной пожар.

6. Когда поезд остановился из-за обесточивания, пассажиры толкали его 70 м вперед до «живого» провода





15 мая 2007 года электропоезд Патна-Буксар шел по обычному маршруту, но вдруг какой-то пассажир потянул стоп-кран, и локомотив остановился в нейтральной зоне, где поезд не получает никакого заряда, но импульс позволяет ему двигаться дальше. Поскольку импульс был нулевым, поезд не двигался. Машинист сообщил об этом пассажирам, и те вышли наружу и принялись толкать локомотив. Они выталкивали его в течение часа из нейтральной зоны, и поездка вскоре возобновилась.

7. В 2015 году сотня человек подняли двухэтажный лондонский автобус, чтобы спасти человека

28 мая 2015 года в Лондоне произошла авария: моноцикл врезался в автобус, и его водитель застрял под автобусом. Не менее сотни шокированных свидетелей подняли вверх 12-тонный автобус, чтобы освободить пострадавшего водителя мотоцикла.

8. 45-летний швед выжил в заснеженной машине в течение двух месяцев





17 февраля 2012 года недалеко от шведского города Умео снегоход обнаружил заметенное снегом авто. Внутри был Питер Скайлберг. В тот момент он едва мог говорить и был срочно доставлен в больницу с крайней гипотермией и недоеданием. Его история звучала невероятно. Два месяца назад он слетел в кювет и оказался заблокированным в снегу. В течение этого времени он выжил при морозе, поедая снег. Врачи не в состоянии объяснить, как это возможно. Скорее всего, организм Питера включил аварийное состояние «спячки».

Текст: Flytothesky.ru