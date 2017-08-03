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Успейте найти клевер, пока его не съели свинки!
03.08.2017 14:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Никто не будет отрицать того факта, что все люди хотят быть счастливыми и удачливыми. Сегодня мы подготовили для вас очередную забавную головоломку на поиск. Верите, что вас обязательно ждёт удача, если успеете найти четырёхлистный клевер на картинке ниже за 30 секунд?
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Никто не будет отрицать того факта, что все люди хотят быть счастливыми и удачливыми. Сегодня мы подготовили для вас очередную забавную головоломку на поиск....
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