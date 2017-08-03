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Сын медсестры и его убедительный ответ людям, критикующим его маму за татуировки

03.08.2017 17:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Печально, но в нашем обществе все еще существуют предрассудки по массе причин. И один из поводов – это татуировки. Люди нередко сталкиваются с нетерпимым отношением к их выбору в плане декора собственного тела.

Сын медсестры и его убедительный ответ людям, критикующим его маму за татуировки

Сын одной медсестры, тем не менее, делает все возможное, чтобы подчеркнуть недостатки такого мышления. Независимо от того, есть ли у человека татуировки или нет, это никак не связано с его профессионализмом. Хотя подобное отношение, как ни странно, имеет место и в 21 веке.

Джордану Миллеру, сыну медсестры Мисти Джонсон, есть что сказать по этому поводу.

Джордан опубликовал эмоциональный пост в защиту татуировок матери в Facebook, подчеркивая, что это никогда не влияло на ее трудовую этику или способность выполнять её работу в плане спасения человеческих жизней.

Сын медсестры и его убедительный ответ людям, критикующим его маму за татуировки

«Разговаривал с моей мамой вечером (она профессиональная, лицензированная медсестра), и она рассказывала мне о том, насколько предвзяты некоторые больницы, когда дело касается сотрудников с татуировками. Должен сказать, что я несколько обескуражен.

Я видел, как моя мама вытаскивала задыхающуюся женщину из машины, наполненной дымом. Я видел, как она накладывает швы раненым прямо на обочине дороги после автомобильной аварии. Я видел, как она мертвецки усталая возвращается домой после 12-часовой смены, и всю эту смену ей приходилось иметь дело с пациентом, оскорбляющим её. Но она снова возвращается на свою работу и делает это каждый день.

Татуировки не определяют человека.

У моей мамы больше татуировок, чем я могу сосчитать, и они никогда не влияли на ее трудовую этику. Она все равно будет просыпаться в одно и то же время каждый день и идти спасать жизни».

Мама Джордана Мисти Джонсон тоже написала в Facebook, чтобы поблагодарить всех, кто лайкнул и поделился постом её сына, и добавила несколько собственных мыслей:

Сын медсестры и его убедительный ответ людям, критикующим его маму за татуировки

«Ого, мы и не ожидали такого внимания на национальном уровне по поводу «татуированной медсестры». Я крайне польщена. Я знаю, что некоторые не любят и не одобряют татуировки; но я почти уверена, если это будет вопрос жизни или смерти, вы вообще не обратите внимания на мои татуировки! Мой огромный привет всем тем, кто нас поддерживает».

Пост Джордана стал популярным и вызвал много дискуссий: он набрал более 170 тысяч лайков, и им поделились 110 тысяч раз. Парень знает, что его мама без устали продолжает выполнять жизненно важную работу медсестры, и он всегда будет стоять за неё горой.Сын медсестры и его убедительный ответ людям, критикующим его маму за татуировки

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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