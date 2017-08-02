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МИД предупредил белорусов об опасности терактов в Кении

03.08.2017 18:22 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси предупредил граждан республики о напряженной ситуации в Кении, в том числе об опасности терактов в африканской стране, сообщает Sputnik.

8 августа в Кении запланированы всеобщие выборы. Накануне голосования в стране отмечается ухудшение ситуации в области общественной безопасности. 

"Не исключается вероятность провокационных действий и террористических актов в общественных местах", — говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с этим дипломаты рекомендовали белорусским туристам "воздержаться от посещения Кении без особой необходимости до стабилизации обстановки".

Ранее с аналогичным предупреждением выступил МИД РФ. В российском ведомстве обратили внимание, что за террористическими актами могут стоять боевики сомалийской  экстремистской организации "Аш-Шабаб".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские дипломаты посоветовали гражданам, планирующим в ближайшее время посещение Кении с туристическими целями, учитывать данные обстоятельства.

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