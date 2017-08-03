Невероятные размеры этих насекомых повергнут вас в шок

Как вы относитесь к насекомым? Скорее всего, вы к ним неравнодушны. И мы подозреваем, что вы как раз из тех, кто недолюбливает этих небольших существ с лапками и крылышками. А теперь представьте, что вместо привычных вам размеров пауков, жуков и мух, вы видите насекомых, размеры которых достигают четверти метра. Такие насекомые заставили бы визжать от ужаса тех, кто боится их до смерти.

Посмотрите на этих огромных существ. Какие чувства вы испытываете? Страшно?:)