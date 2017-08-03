﻿ Невероятные размеры этих насекомых повергнут вас в шок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невероятные размеры этих насекомых повергнут вас в шок

03.08.2017 18:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Как вы относитесь к насекомым? Скорее всего, вы к ним неравнодушны. И мы подозреваем, что вы как раз из тех, кто недолюбливает этих небольших существ с лапками и крылышками. А теперь представьте, что вместо привычных вам размеров пауков, жуков и мух, вы видите насекомых, размеры которых достигают четверти метра. Такие насекомые заставили бы визжать от ужаса тех, кто боится их до смерти.

Посмотрите на этих огромных существ. Какие чувства вы испытываете? Страшно?:)Невероятные размеры этих насекомых повергнут вас в шок

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вы относитесь к насекомым? Скорее всего, вы к ним неравнодушны. И мы подозреваем, что вы как раз из тех, кто недолюбливает этих небольших существ с лапками и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эти очаровательные еноты развеселят каждого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика