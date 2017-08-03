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Эти очаровательные еноты развеселят каждого

03.08.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти очаровательные еноты развеселят каждого

Эти забавные пушистые зверьки никого не оставляют равнодушными. Иногда кажется, что еноты ведут себя ну совсем как люди, а ведь они и в правду похожи на людей больше, чем мы можем себе представить. Эти зверюшки с похожими на человеческие пальчиками обладают невероятно хорошей и в то же время смешной жестикуляцией. Они попадают в такие забавные и нелепые ситуации, что с них невозможно не умилиться.

Посмотрите на фото этих очаровательных енотов, мы уверены, они заставят вас улыбнуться!Эти очаровательные еноты развеселят каждого

 
 
 
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Эти забавные пушистые зверьки никого не оставляют равнодушными. Иногда кажется, что еноты ведут себя ну совсем как люди, а ведь они и в правду похожи на людей...

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