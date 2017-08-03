Чего больше всего хотят в жизни разные знаки зодиака

Какая единственная вещь может формировать качество вашей жизни, дает вам цель и заставляет вас чувствовать себя самодостаточным? Мы все хотим и ищем разные вещи. Для кого-то это может быть любовь, а для других – гармония. Когда вы знаете, что именно ищете, то вы можете сосредоточиться на этой цели и отбросить задачи неважные и не имеющие значения. Нам всем нужно что-то, чтобы двигаться дальше и иметь смысл в жизни. Астрология может подсказать, какие скрытые мотивы прячет ваша личность, каковы ваши основные потребности и как проложить путь для достижения целей.





1. ОВЕН: Вызовы

Вам нужно отлично сдавать экзамены, выигрывать в играх и постоянно решать проблемы и задачи. Вам необходимо не просто что-то делать, а делать это лучше всех, и вам нужно постоянно бросать вызов себе, чтобы оставаться заинтересованным и мотивированным. Пока вы стремитесь быть лучшим, быть победителем, до тех пор ваша жизнь имеет смысл.

2. ТЕЛЕЦ: Комфорт

Вам нужен удобный дом, хорошее питание и приятное окружение. Без этого ваша жизнь бесцветна, и вы сделаете все, что необходимо, чтобы окружить себя комфортом. Вероятно, вы не выживете, если не будете время от времени баловать себя. Кстати, ради этого вы готовы много и упорно работать.

3. БЛИЗНЕЦЫ: Взаимосвязь и общение

Вы должны чувствовать, что у вас есть постоянный круг общения. Вам необходимо выражать свои чувства, идеи и опыт и знать, что другие слышат и понимают вас. Для вас нет лучшего чувства, чем чувство взаимосвязи с людьми. Неважно, что вы говорите, просто вам всегда нужно чем-то поделиться с другими.

4. РАК: Сострадание

Вы должны чувствовать, что ваши чувства правильны, и что те, кто ближе всего, понимают не только сами ваши переживания, но и то, почему вы так себя ощущаете. Вы хотите, чтобы они сочувствовали, понимали, каково это быть в вашей шкуре, и видели вещи с вашей точки зрения.

5. ЛЕВ: Поклонение

Вы хотите, чтобы другие были преданы вам или смотрели только на вас, а также почитали и высоко ценили. Вы знаете, что вы сияющая звезда, но вам нужно постоянное этому подтверждение от окружающих, чтобы чувствовать себя уверенно.

6. ДЕВА: Опыт

Вы должны быть лучшим в том, что делаете. Причем не во всех сферах сразу, а только в тех, которые вас интересуют. Если вы писатель, вы научитесь идеально писать. Если вы музыкант, вы оттачиваете свое мастерство до совершенства. Вы можете быть самоучкой, но это не имеет значения, если ваше дело вам по душе.

7. ВЕСЫ: Баланс

Вы пытаетесь практиковать умеренность во всем, хотя и не всегда успешно. Вам нравится, чтобы все было максимально сбалансированным и гармоничным. Вы пытаетесь обустроить мирную домашнюю жизнь и окружаете себя людьми позитивными и образованными. От токсичных людей вы абстрагируетесь и обходите их стороной.

8. СКОРПИОН: Страсть

Вы испытываете самую настоящую страсть по отношению к тому, что вы больше всего цените в жизни: любовь, секс, знания, умения, точки зрения. Вы чувствуете или делаете что-то всем сердцем и душой, а не наполовину, если уж поставили себе задачу или цель. Если вы любите, то будете упорно преследовать своего избранника, а если хотите знания, то будете учиться в ускоренном темпе.

9. СТРЕЛЕЦ: Впечатления

Вы самый настоящий и одержимый охотник за приключениями – вы жаждете увидеть весь мир, попробовать новые вещи, принять участие в различных обрядах и мероприятиях, которые отличаются от ваших, и попробовать все наслаждения, предлагаемые жизнью. Когда вы состаритесь и оглядываетесь назад, вам необходимо чувствовать, что прожили жизнь, полную впечатлений.

10. КОЗЕРОГ: Осознанность

Вы хотите поступать правильно, быть рядом с теми, кто нуждается в вас, и обеспечить безопасное будущее для себя и вашей семьи. Вы много работаете и очень добросовестны. Вы поступаете разумно, и ваше слово твердо и незыблемо. Вы заботитесь о своих действиях и словах и о том, как вы относитесь к другим людям.

11. ВОДОЛЕЙ: Инновации

Вы должны быть в курсе последних тенденций в области технологий и наук. Вам нравится экспериментировать, изобретать и работать над улучшением уже существующих вещей. Вы терпеть не можете застоя и отсутствия перемен. Вас волнуют не только инновации, сделанные другими, но и свои собственные.

12. РЫБЫ: Творческое самовыражение

Вы не обязательно должны быть профессиональным художником, чтобы чувствовать огромное желание выражать себя творчески. Конечно, вы можете рисовать или писать книги, играть на сцене, петь или даже создавать рекламные кампании. Вам необходимо творить своими руками красоту, потому вы креативно относитесь ко всему, что вас окружает.

Текст: Flytothesky.ru