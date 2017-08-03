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Как жена уличила своего мужа в измене с помощью пижамы
04.08.2017 12:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Один мужчина позвонил домой своей жене и сказал: «Дорогая, мой босс пригласил меня на рыбалку со своими друзьями. Ты понимаешь, как это для меня важно! Мы уедем на неделю, и это мой счастливый шанс познакомиться с его окружением и, возможно, в дальнейшем получить очень хорошее повышение. Упакуй, пожалуйста, мою коробку со спиннингом и рыбацкими принадлежностями и одежду на неделю. Мы выезжаем из офиса в 8 вечера, и я заскочу домой, чтоб забрать вещи. И не забудь положить мою новую синюю шелковую пижаму».
Жена естественно подумала, что все это звучит немного подозрительно, но, будучи женщиной мудрой, она сделала все в точности так, как попросил ее муж.
На следующие выходные он вернулся домой немного уставшим, но в целом выглядел хорошо и даже весело и счастливо.
Жена радостно его встретила и спросила, удачной ли была рыбалка, и какой был улов.
Муж восторженно ответил: «О, да! Мы наловили много лосося, и по чуть-чуть другой разной рыбёшки. Но почему ты не упаковала мою новую синюю шелковую пижаму, как я просил?»
«Почему же не упаковала? Упаковала. Она лежит в твоей коробке со спиннингом и другими снастями».
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Один мужчина позвонил домой своей жене и сказал: «Дорогая, мой босс пригласил меня на рыбалку со своими друзьями. Ты понимаешь, как это для меня важно! Мы уедем на...
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