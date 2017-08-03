Даже мул не смог вытерпеть капризов сварливой жены хозяина

У одного немолодого фермера была очень сварливая и пренеприятная жена, которая безжалостно пилила его с утра до ночи и придиралась буквально ко всему. Спасением для фермера был «побег» в поля, где он пахал землю на своем старом муле. А сбегать ему приходилось как можно чаще, чтоб только не слышать вечные жалобы и ругань.





Однажды, когда он пахал, жена принесла ему обед. Фермер отвел старого мула в тень, сел на пенёк и приступил к еде. Его жена немедленно начала свою старую песню о том, что ей не нравится, что её раздражает, что все не так. Это продолжалось, и продолжалось, и продолжалось до бесконечности.

Внезапно старый мул изо всех сил лягнул её задними ногами в голову, и та замертво упала на землю.

Несколько дней спустя на похоронах сварливой жены священник заметил нечто довольно странное. Когда к фермеру подходили женщины-односельчанки и что-то вполголоса ему говорили, он их выслушивал с выражением горести на лице, а затем кивал в знак согласия. Но когда к нему подходили мужчины, он тоже прислушивался к их словам, но потом, сжав губы, ожесточенно мотал головой.

В этом прослеживалась четкая последовательность, и раздираемый любопытством священник не выдержал и решил выяснить, в чем же дело. После похорон он тихонько подошел к безутешному вдовцу и задал ему вопрос, почему он кивает головой и соглашается с женщинами, но всегда отрицательно мотает головой, когда к нему подходят мужчины.

Фермер ответил: «Женщины подходят и выражают соболезнования, говоря о том, какой хорошей женой и хозяйкой была моя жена, поэтому я киваю головой в знак согласия».

«А мужчины?» – спросил священник.

«А все мужчины интересуются, не продается ли мул».

Текст: Flytothesky.ru