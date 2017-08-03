ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Даже мул не смог вытерпеть капризов сварливой жены хозяина

04.08.2017 12:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

У одного немолодого фермера была очень сварливая и пренеприятная жена, которая безжалостно пилила его с утра до ночи и придиралась буквально ко всему. Спасением для фермера был «побег» в поля, где он пахал землю на своем старом муле. А сбегать ему приходилось как можно чаще, чтоб только не слышать вечные жалобы и ругань.

Даже мул не смог вытерпеть капризов сварливой жены хозяина

Однажды, когда он пахал, жена принесла ему обед. Фермер отвел старого мула в тень, сел на пенёк и приступил к еде. Его жена немедленно начала свою старую песню о том, что ей не нравится, что её раздражает, что все не так. Это продолжалось, и продолжалось, и продолжалось до бесконечности.

Внезапно старый мул изо всех сил лягнул её задними ногами в голову, и та замертво упала на землю.

Несколько дней спустя на похоронах сварливой жены священник заметил нечто довольно странное. Когда к фермеру подходили женщины-односельчанки и что-то вполголоса ему говорили, он их выслушивал с выражением горести на лице, а затем кивал в знак согласия. Но когда к нему подходили мужчины, он тоже прислушивался к их словам, но потом, сжав губы, ожесточенно мотал головой.

В этом прослеживалась четкая последовательность, и раздираемый любопытством священник не выдержал и решил выяснить, в чем же дело. После похорон он тихонько подошел к безутешному вдовцу и задал ему вопрос, почему он кивает головой и соглашается с женщинами, но всегда отрицательно мотает головой, когда к нему подходят мужчины.

Фермер ответил: «Женщины подходят и выражают соболезнования, говоря о том, какой хорошей женой и хозяйкой была моя жена, поэтому я киваю головой в знак согласия».

«А мужчины?» – спросил священник.

«А все мужчины интересуются, не продается ли мул».Даже мул не смог вытерпеть капризов сварливой жены хозяина

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У одного немолодого фермера была очень сварливая и пренеприятная жена, которая безжалостно пилила его с утра до ночи и придиралась буквально ко всему. Спасением...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Пять истин о женщинах, которые должен знать каждый мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика