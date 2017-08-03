Пять истин о женщинах, которые должен знать каждый мужчина

Почти каждого парня интересует, как же правильно вести себя с девушками. Сейчас на основе этого спроса есть огромное количество курсов и тренингов, где каждый ведущий предлагает свою систему взглядов. Конечно, наряду с хорошим всегда найдется и плохое, поэтому сказать наверняка, что действительно даст результат – нельзя. Никто не хочет выбрасывать деньги на ветер, тем более, что, как правило, такие образовательные услуги стоят немаленьких сумм.

В этом материале перечислены фундаментальные принципы, благодаря которым вы сможете по-новому взглянуть на отношения с девушками, при этом не заплатив ни копейки.





1. Женщина всегда чувствует фальшь.

Так уж устроено, что женщины – более эмоциональны, чем мужчины. Безусловно, есть и очень сентиментальные представители сильного пола, также как и есть по-настоящему чувственно закаленные дамы. Мы говорим не про эти исключения, говорим – о большинстве.

В восприятии окружающего мира у женщин чаще всего превалируют эмоциональная составляющая, что позволяет им прекрасно задействовать свою интуицию. Во многих жизненных ситуациях, для них интуиция – это компас.

Пока мужчина, чтобы принять решение, будет анализировать всю имеющуюся информацию, женщина обратится к своему компасу и примет решение, полагаясь на свои тонкие ощущения. По иронии, очень часто оно будет лучшим.

Осознавая эту женскую особенность, можно избежать множества неловких ситуаций, в которые часто попадают мужчины, пытаясь в чем-то соврать. Это знание также применительно к ситуациям, когда вы пытаетесь приукрасить правду или выдать себя за того, кем вы в действительности не являетесь.

А проверить это утверждение проще простого: спросите у любой девушки, хорошо ли она чувствует обман, и в 99% случаев вы получите утвердительный ответ.

Итак, помните, что в отношении с женщинами – ложь или приукрашивание правды совершенно гиблое дело. Она раскусит вас как орешек, если этого захочет.

2. Женщина не любит принимать решения

Типичная ситуация: ваша девушка выбирает новые туфли. На прилавке стоят великолепные розовые с бантиком и салатовые в полосочку. Ей нравятся обе пары и она не знает, какую выбрать. Другими словами, ей нужно принять решение, что отбросить, а что оставить. И вот она обращается к вам с вопросом: любимый, какая пара лучше? Эта или та?

Многие мужчины в этой ситуации ответят: не знаю, выбери сама. Такой ответ уж точно не устроит вашу девушку.

Предлагая вам что-то выбрать, будь то туфли или место, куда вам вечером сходить, женщина хочет, чтобы вы выполнили свою мужскую роль в отношениях. Скорее всего, она и сама вам этого не объяснит, потому что эти поведенческие механизмы подсознательны. Другими словами, она хочет убедиться в том, что вы способны отличить хорошее от плохого, способны выбрать, что будет лучше не только для нее, но и для ваших отношений в целом. Задавая совершенно тривиальный вопрос, она смотрит гораздо глубже, чем вы думаете. Дело даже не в туфлях! Об этом важно помнить.

Это ни в коем случае не значит, что вы должны принимать абсолютно все решения за нее. Принимайте их тогда, когда она сама об этом просит.

3. Женщина любит похвалу.

Каждый раз, когда вы искренне хвалите женщину, она ощущает себя нужной. И это ее очень радует. Посмотрите вокруг: многие женщины регулярно заботятся о своей внешности. Они делают красивую прическу, макияж, каждый день выбирают, какое платье надеть и какие туфли к нему лучше всего подойдут. Было бы глупо полагать, что делают это они исключительно для себя. Любая женщина хочет чувствовать, что она любима.

Именно поэтому чаще всего у девушек портится настроение из-за того, что им кажется, что их больше не любят. Поэтому не жалейте комплиментов, если девушка их достойна, и почаще напоминайте своей второй половинке, что она прекрасна. И вы увидите, как она еще больше будет расцветать на ваших глазах!

Этот пункт применим не только к вопросам внешности, а ко всему, в чем ваша девушка хороша!

4. Женщина ценит дарованное ей чувство свободы.

Женщине сложнее жить в современном обществе из-за того, что на нее вешают значительно больше стереотипов, чем на мужчин. Все они характеризуются тем, что мы воспринимаем женщину – как в корне отличный от нас, мужчин, субъект. Девушка для нас как сейф, к которому нужно найти ключ.

На самом деле, ни какой это не сейф. Женщина такой же человек, как и вы, и ей также, как и вам, хочется, чтобы с ней были искренними. Это так просто. И искренность в мужчине женщины ценят больше всего!

Помимо стереотипов на хрупкие женские плечи также приходится гораздо больше ожиданий, которым они якобы должны следовать. Фразы: «ты должна», «ну как же так, ты же девушка!», «это твоя обязанность» — уже стоят комом в горле у любой женщины.

Старайтесь смотреть на отношения с женщинами максимально не предвзято. Относитесь к ним снисходительно. Уважайте её право на свободный выбор во всем. Ей этого очень не хватает, и сильнее всего она будет любить мужчину, который ей эту свободы предоставляет.

5. Ваша внешность для женщин – не главное.

Банальный пункт, который, тем не менее, многие забывают. А ведь большинство мужских комплексов связано именно со внешностью и мыслями о том, что о ней подумает девушка. Пора уже расставить точки над «и».

Да, есть девушки, для которых внешность в отношениях играет очень важную роль, но, если признаться, кого такая девушка привлечет?

Для большинства зрелых женщин – это действительно не главное. Для нее будет первостепенно то, кто вы есть и чем вы занимаетесь. Другими словами, какие у вас ценности. Девушка может полюбить или любить вас за то, что вы цените свое время и проводите его с пользой. Например, занимаясь любимым делом: спортом, музыкой или даже коллекционированием лопаток для песочка.

Она хочет видеть рядом с собой человека, у которого имеет свои ценностные приоритеты, свои цели и свои взгляды на различные жизненные аспекты. Вот и все. А то, как вы выглядите, будет лишь маленьким дополнением ко всему остальному. И это дополнение, в общем и целом, ни на что не влияет.

Текст: Пётр Бабец | Flytothesky.ru