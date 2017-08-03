Уникальные острова, на которых вы обязаны побывать!

Наш мир – крошечная точка в необъятной Вселенной. Осознавая это, мы стремимся узнать, а что же стоит выше нас. Мы запускаем ракеты, рассекающие космическое пространство и грезим о покорении неизвестных планет…

А ведь красота, как и загадка, находится совсем рядом! И обе они — на нашей родной планете.

Сегодня мы поделимся с вами необычными островами, на которых вы обязательно должны побывать. Итак, записывайте в графу «цели».

1. Эйл-Малк

Открывает наш список изюминка в государстве Палау. Бездонный Тихий океан омывает более трехсот островов этой республики, но нас интересует только один из них — Эйл-Малк.





Именно здесь есть необычное озеро, которое, на первый взгляд, кажется совершенно не примечательным. А ведь оно действительно уникально в своем роде. Дело в том, что в его водах обитает более 10 миллионов медуз! Причем плавать с ними совершенно безопасно по одной простой причине: из-за отсутствия естественных врагов, щупальца медуз утратили способность жалить.

Здесь вы познакомитесь преимущественно с одним видом – золотой медузой. Одна из ее главных частей – водоросли, которым для развития нужен солнечный свет. Именно этот фактор заставляет всю стаю регулярно пересекать озеро, что выглядит очень впечатляюще.





2. Сокотра

Здесь нас ждет сказочный мир – остров Сокотра в Республике Йемен, полностью сотканный из невероятных деревьев и причудливых животных. Сокотра является частью одноименного архипелага, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этим уже многое сказано.





Большинство из тех растений и животных, которых вы здесь найдете нет ни на одном острове Земли. Ученые говорят, что одних только редких растений здесь около семисот штук, причем многие из них украшали Землю еще миллионы лет назад!





Попадая сюда, чувствуешь себя в гостях у инопланетян…





Символом Сокотры является уникальное дерево Дракона, которое напоминает большой гриб с зеленой макушкой. В высоту он примерно как пятиэтажка! А еще его кора выделает красный сок, багровую камедь которого используют в медицинских целях.

3. Остров Рождества

Теперь кочуем в Австралию, и снова к Индийскому океану. Здесь нас

встречает Остров Рождества, а если быть более точным – его уникальные жители — красные земляные крабы.





Ежегодно, в брачный период, десятки миллионов этих уникальных крабов проворачивают многокилометровое путешествие на пляж. Их цель – отложить в водах океана икру. Эта миграции стала настоящей достопримечательностью острова! Крабам не страшны ни машины на дорогах, ни жилые дома с их обитателями – они будут идти до конца. В среднем, чтобы попасть в заветное место им нужно около 18 дней.





Нельзя упустить возможно понаблюдать воочию за этим «красным марафоном»!





Кстати, для того, чтобы снизить гибель членистоногих на дорогах, власти Австралии сооружают для них специальные мосты и подземные переходы. Выглядит эффектно.

4. Жоаль-Фадиут





Он славится тем, что вся его поверхность покрыта раковинами моллюсков! Легенда гласит, что, выбрасываемые рыбаками раковины, со временем срослись с почвой, благодаря чему ландшафт приобрел такой снежный вид.





На машинах тут ездить запрещается. Да и вы от этого только выигрываете – почти все туристы в восхищении от одной только прогулки по этому хрустящему покрывалу. Более того, местные жители не прочь и что-нибудь смастерить из ракушек. Также они их используют в строительстве зданий, украшений улиц и жилья.





5.Мадагаскар

Завершает наш список поистине потрясающий остров – Мадагаскар!





Он не только один из самых крупных островов мира, но и один из самых удивительных. За уникальность флоры и фауны Мадагаскар был прозван «маленьким континентом»: из 12 тысяч животных и растений около 10 – эндемики, то есть обитающие только исключительно в этом месте. Поэтому и не удивительно, что на острове насчитывается более сотни заповедных зон и целых три национальных парка.





Здесь вы побродите по многим девственным пляжам и насладитесь колоритными пейзажами. Пообщаетесь с лемуром, видов которого здесь более 30!





Безусловно, Мадагаскар – это рай на Земле. Обойти его стороной невозможно. Остается только восхищаться и мечтать. С другой стороны, никто не может вам помешать эту мечту исполнить!

Текст: Пётр Бабец | Flytothesky.ru