Объявлены победители фотоконкурса National Geographic 2017

Итак, National Photographic 2017 объявил фотографов-победителей. Этот ежегодный конкурс показывает разнообразие нашей планеты, её жителей и чудеса природы. Фото действительно впечатляют, впрочем, как и в прошлом году.

Судьи оценивали более 15 тысяч снимков от путешественников по всему миру в трех категориях: природа, люди и города. Гран-при достался Серхио Тапиро Веласко из Мексики за его снимок удара молнии из облака вулканического пепла. Фото Веласко также получило первое место в категории «Природа».

Норберт Фриц (Венгрия) получил гран-при в категории «Города» за свою фотографию под названием «Уровни чтения», а Ф. Дилек Уйар (Турция) выиграл в категории «Люди» с фото «Поклонение».

Также были присуждены вторые и третьи места в каждой категории и, соответственно, 2500, 750 и 500 долларов США в качестве приза. Обладатель Гран-при Серхио Веласко получил в награду 10-дневную поездку на двоих на Галапагосский архипелаг.

1. Гран-при конкурса: «Сила природы», Ранчо Де Агирре, Колима, Мексика





Молния освещает склоны вулкана Колима в Мексике 13 декабря 2015 года. Я был в городе Комала, когда внезапно увидел разряд над кратером вулкана и начал снимать. Спустя несколько секунд мощный вулканический взрыв изверг облако золы, и массивная молния осветила ночной пейзаж. Это был один из самых захватывающих моментов в моей жизни.

2. Поощрительная премия, Природа: Лес фей, Тамба, Япония





В маленькой деревне возле города Тамба мерцающие светлячки освещают Лес Богов в летний вечер. Ковер из светлячков – это лестница, ведущая к небольшому храму, почитаемому местными жителями. И это создает волшебную атмосферу.

3. Поощрительная премия, Природа: Мраморные пещеры, Чили





Мой отец и я отправились в Патагонию в начале года, мы хотели увидеть что-то необычное и нестандартное. После 10-часовой поездки по длинной и грязной дороге, мы наконец добрались в Мраморные пещеры. Мы наняли лодку, желая подобраться ближе, и я ждал идеального света, чтобы «поймать» эти замысловатые синие завитушки. Усилия того стоили.

4. Выбор зрителей, Города: Красочный рынок, Бангкок, Таиланд





Когда ночь опускается на Бангкок, ряды красочных рынков оживают.

5. Третье место, Люди: Под Волной, Таваруа, Фиджи





Недавно я отправился в Таваруа, Фиджи с профессиональным серфером Донавоном Франкенрайтером и там сделал этот снимок. Сначала я делал обычные фото серфинга, а потом решил подойти к процессу более креативно и начал искать новые углы и перспективы.

6. Третье место, Города: Футбольное поле Хеннингсвер, Нурланн, Норвегия





На норвежских Лофотенских островах футбольное поле Хеннигсвер считается одним из самых удивительных в Европе. Эта фотография была сделана во время путешествия под парусом из Тромсё на Лофотенский архипелаг. После недели холодной и дождливой погоды небо наконец-то прояснилось, и я запустил дрон. Мы были удивлены, узнав, что футбольное поле подогревается. Я лежал на нем и грелся, контролируя дрон. Так получилась эта фотография с высоты около 120 м.

7. Второе место, Люди: Интересный момент, Амстердам, Северная Голландия, Нидерланды





Толпа зрителей стоит перед шедевром Рембрандта «Синдики» в Рейксмюзеум в Амстердаме. Наблюдая за этой сценой, я рассмеялся, когда понял, что люди на картине тоже рассматривают посетителей. Мне удалось сделать два снимка, прежде чем публика отошла – один был не в фокусе, но этот получился шикарно.

8. Выбор зрителей, Природа: Венценосный колибри, Эквадор





Венценосный колибри пьет нектар из цветка в эквадорском лесу. Самый настоящий птичий рай.

9. Первое место, Люди: Поклонение, Конья, Турция





Лучи света проникают через крышу исторического здания в Конье, Турция, где крутящийся дервиш исполняет экстатический танец. Он представляет собой мистическое духовное восхождение человека к истине и любви, постоянное движение всех живых существ. Например, сама Земля находится в состоянии вращения, а также атомы, из которых все состоит.

10. Поощрительная премия, Природа: гора Бромо, Восточная Ява, Индонезия





Гора Бромо – небольшой, но активный вулкан на Восточной Яве, Индонезия. 17 января 2016 года я как раз был неподалеку, когда было отмечено увеличение сейсмической активности. Эта фотография сделана из внутреннего двора местной гостиницы, где я и поджидал с моей камерой. Вулкан выбросил фонтан пепла, который, казалось, светился. Фото очень особенное для меня – редкое извержение горы Бромо с отличным освещением.

Текст: Flytothesky.ru