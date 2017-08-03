Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

Как и люди, фрукты и овощи тоже имеют свой жизненный цикл, а значит рост и изменения. И некоторые из них вполне могут не вписываться в нормы. Современные технологии, методы выращивания, ГМО, экологические факторы существенно влияют на вид растений и вызывают их внешние, порой очень странные модификации.

Эти фото доказывают, насколько легко обычное становится странным.

1. Я забыл артишок в холодильнике, и он расцвел





2. Вот что происходит, когда вы надолго оставляете половинку капусты в холодильнике.





3. Так прорастает клубника.





4. Разрезанное пополам яблоко и прорастающие внутри семена.





5. Когда кто-то напрочь забыл об оставшейся картошке.





6. Из авокадо начало расти дерево.





7. Милая пальмочка, выстрелившая из кокоса.





8. Проросший помидор.





9. Внутри этого перца растут маленькие перчики.





10. И еще один стремительно прорастающий помидор.





Текст: Flytothesky.ru