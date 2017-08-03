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Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

04.08.2017 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как и люди, фрукты и овощи тоже имеют свой жизненный цикл, а значит рост и изменения. И некоторые из них вполне могут не вписываться в нормы. Современные технологии, методы выращивания, ГМО, экологические факторы существенно влияют на вид растений и вызывают их внешние, порой очень странные модификации.

Эти фото доказывают, насколько легко обычное становится странным.

1. Я забыл артишок в холодильнике, и он расцвел

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

2. Вот что происходит, когда вы надолго оставляете половинку капусты в холодильнике.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

3. Так прорастает клубника.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

4. Разрезанное пополам яблоко и прорастающие внутри семена.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

5. Когда кто-то напрочь забыл об оставшейся картошке.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

6. Из авокадо начало расти дерево.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

7. Милая пальмочка, выстрелившая из кокоса.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

8. Проросший помидор.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

9. Внутри этого перца растут маленькие перчики.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

10. И еще один стремительно прорастающий помидор.

Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

Текст: Flytothesky.ruОчень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах

 
 
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Как и люди, фрукты и овощи тоже имеют свой жизненный цикл, а значит рост и изменения. И некоторые из них вполне могут не вписываться в нормы. Современные технологии,...

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