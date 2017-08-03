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Очень страшные фото: что происходит, когда вы забываете о продуктах
04.08.2017 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как и люди, фрукты и овощи тоже имеют свой жизненный цикл, а значит рост и изменения. И некоторые из них вполне могут не вписываться в нормы. Современные технологии, методы выращивания, ГМО, экологические факторы существенно влияют на вид растений и вызывают их внешние, порой очень странные модификации.
Эти фото доказывают, насколько легко обычное становится странным.
1. Я забыл артишок в холодильнике, и он расцвел
2. Вот что происходит, когда вы надолго оставляете половинку капусты в холодильнике.
3. Так прорастает клубника.
4. Разрезанное пополам яблоко и прорастающие внутри семена.
5. Когда кто-то напрочь забыл об оставшейся картошке.
6. Из авокадо начало расти дерево.
7. Милая пальмочка, выстрелившая из кокоса.
8. Проросший помидор.
9. Внутри этого перца растут маленькие перчики.
10. И еще один стремительно прорастающий помидор.
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Как и люди, фрукты и овощи тоже имеют свой жизненный цикл, а значит рост и изменения. И некоторые из них вполне могут не вписываться в нормы. Современные технологии,...
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