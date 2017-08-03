Тест: Выживете ли вы во время зомби-апокалипсиса?

В наше время, когда технологии дошли до того, что появилась возможность модифицировать что угодно и кого угодно, вероятность зомби-апокалипсиса стала не такой фантастической и нереальной, как могло казаться раньше. Вы всё ещё не верите в эпидемию и заражение? Вы действительно думаете, что это всё сказки и невероятные истории о конце света? Не будьте глупцами! Скорее изучайте инструкции, чтобы не оказаться съеденным заживо или не превратиться в окровавленного беспощадного монстра!

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