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Таинственное происшествие: убийство или суицид?

04.08.2017 17:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хотите почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом, который разгадывает самые запутанные и, казалось бы, безнадёжные преступления? Представляем вам криминалистическую головоломку, решить которую смогут далеко не все, даже детективы. Чтобы это сделать, нужно включить на всю свои дедуктивные способности и сверх-внимательность к деталям.

Так что же здесь случилось, можете ответить?Таинственное происшествие: убийство или суицид?

Таинственное происшествие: убийство или суицид?

 
 
 
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