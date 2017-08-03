Что провоцирует возникновение акне на теле (и как этого избежать)

У некоторых людей, увы, акне не всегда проходит вместе с подростковым возрастом, а умудряется преследовать их и во взрослой жизни. И если вам знакома это малоприятная вещь, значит, пришло время начать поиск решений, как с этим бороться. Если с акне на лице мы худо-бедно научились справляться, то что делать, если оно вероломно атакует и другие части тела: спину, плечи, грудь, руки и даже ягодицы. Такая проблема приносит дискомфорт и вполне понятное смущение, однако с ней сталкиваются многие взрослые люди и, надо сказать, ситуация не является безнадежной.





КАК С НЕЙ СПРАВИТЬСЯ?

Одежда. Да, ваша одежда запросто может быть виновником возникновения воспаленных прыщей и активно провоцировать их появление. В первую очередь это касается ткани или моделей одежды, которые вы носите, а точнее – как одежда взаимодействует с вашим телом. Что еще более важно, натирает ли она кожу. Если да, то те места, где она их натирает, особенно подвержены возникновению акне.

Даже обычный пот не так способствует угревой сыпи и воспалениям, как это трение. Суть в том, что любая область тела, склонная к акне, будет при натирании чувствовать себя и выглядеть еще хуже. Когда одежда трется об кожу, она буквально втирает грязь и пыль в поры, отчего и возникают воспалительные процессы. Кстати, спортивная одежда, плотно облегающая тело, может вызвать рост бактерий, пока вы потеете на тренировке, а ткань у неё обычно слабо пропускает воздух.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ОДЕЖДОЙ?

Идеальное решение – отказаться от плотных и тесных вещей и вместо этого выбрать что-то более легкое и просторное, особенно в проблемных областях. Если ваши спортивные брюки или шорты вызывают россыпь прыщей на бедрах и ягодицах, выберите более воздухопроницаемый вариант. Дерматологи в один голос говорят, что облегающая одежда в сочетании с тренировками только обострит кожные проблемы.

Допустим, большая часть вашего гардероба именно узкая, тесная и облегающая, и вы не хотите от неё отказываться по причине глубокой к ней привязанности. Тогда попробуйте лосьоны и тоники для постоянного очищения кожи. Сначала стоит воспользоваться скрабом для тела при мытье, а затем обработать кожу таким лосьоном, желательно с салициловой кислотой. В экстренных случаях вы можете протереть им кожу сразу после тренировки, чтобы избавиться от пота и грязи, которые будут забивать поры.

Кожа на разных участках тела обладает разной толщиной и по-разному реагирует на пилинг и чистку. Например, кожа на лице более тонкая и более чувствительная к таким вещам, как салициловая кислота, чем кожа на спине, поэтому для спины вам, возможно, придется использовать немного более сильные очищающие средства.

Если вас мучают именно спинные прыщи, наверное, стоит отказаться от рюкзака. Его ремни вызывают неприятное трение, а значит поры кожи опять же забиваются потом и грязью. Особенно необходимо отказаться от рюкзака, если ваше слабое звено – это плечи и их задняя поверхность. Подберите себе другую сумку, чтобы избавиться от проблемы или не усугублять её.

Не все воспаленные прыщи на теле ведут себя одинаково, и не все они могут быть вызваны именно одеждой. Однако именно одежда (ткани, материалы, химические вещества) ежедневно взаимодействует с вашей кожей. Попробуйте сменить её на несколько недель, чтобы проверить, насколько коже станет легче и лучше. Если же ни смена гардероба, ни антибактериальные лосьоны так и не смогли вам помочь, тогда ваш путь уже должен лежать к дерматологу, который более точно объяснит вам ваше состояние и подскажет правильное лечение.

Текст: Flytothesky.ru