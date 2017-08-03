Вы даже не могли представить, что эти факты о снах — чистая правда





Из разных источников информации, а также из школьного курса биологии мы уже знаем много фактов о сновидениях и о разных фазах сна человека. Но некоторые малоизвестные факты до сих пор остаются загадочными и таинственными, ведь в них очень сложно поверить. Мистическая природа снов вполне понятна, ведь сознание человека — это что-то потрясающее, хранящее столько мыслей, воспоминаний, сколько не сможет сохранить ни один компьютер. Именно поэтому такой миф, как, например, существование вещих снов, — уже не кажется таким уж невозможным.