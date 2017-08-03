11 сигналов о том, что ваше здоровье не в порядке

Иногда здоровье может вести себя странно. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы хорошо питаться, высыпаться и даже заниматься спортом, но наши тела, будучи системами сложными, иногда бросают нам вызов. На что же следует обратить внимание, и какие действия предпринимать?





1. Вздутие живота

По сути, это скапливание газов в пищеварительном тракте, и если такие симптомы становятся хроническими, то что-то тут не так. Добавьте в свой рацион питания имбирь и ромашковый чай, а также старайтесь есть помедленнее.

2. Хроническая усталость

Как правило, кратковременная усталость свидетельствует о переутомлении, недостатке сна и стрессе. С другой стороны, хроническая усталость – это уже совсем другая история. Проанализируйте свой образ жизни и качество сна (будьте честны с самим собой). Упорядочьте свой день, сон и, конечно же, воздержитесь от алкоголя.

3. Бессонница

Сон жизненно необходим для восполнения ресурсов тела и мозга. Мы просто не в состоянии функционировать без адекватного сна – даже не пытайтесь. Бессонница – это серьезное состояние, и если вы долгое время не можете уснуть и качественно поспать, то обращайтесь к врачу.

4. Запах изо рта

Неприятный запах изо рта могут вызвать пища, табак, плохая гигиена, пересыхание во рту, лекарства и другие факторы. Однако если он не исчезает несмотря на все принятые меры (тщательная чистка зубов и полости рта), то опять же – вам необходим поход к врачу, чтобы проверить работу внутренних органов.

5. Головные боли

Случайной головной боли, как правило, бояться нечего. Она бывает у всех. Но если головные боли становятся более сильными или частыми, и тем более, если они сопровождаются другими симптомами, следует насторожиться. Пейте много воды, высыпайтесь, проверьте здоровье глаз и сосудов. Такие неврологические сигналы нельзя игнорировать.

6. Нездоровый вид ногтей

То, как выглядят наши ногти, может многое рассказать о здоровье. Ногти являются продолжением кожи и требуют немало питательных веществ, чтобы оставаться здоровыми. Если они пожелтели или стали хрупкими и ломкими, то это признак какого-то дисбаланса и нарушения. Проверьте свой рацион питания. Не забывайте про воду. И проверьтесь у дерматолога на предмет грибка.

7. Сниженное либидо

Низкое либидо может быть вызвано многими вещами: факторы образа жизни, проблемы в отношениях, эмоциональное и физическое неблагополучие – все это может снизить желание заниматься сексом. Кстати, некоторые лекарства тоже могут отрицательно повлиять на либидо. Оцените все перечисленные выше факторы с учетом принимаемых вами лекарств и изучите любые потенциальные побочные эффекты.

8. Нерегулярный стул

Регулярность стула очень важна для общего состояния здоровья. Норма варьируется от трех раз в день до трех раз в неделю, в зависимости от рациона питания, физического состояния и нагрузок. В случае возникновения настораживающих запоров пересмотрите свое питание и увеличьте потребление воды. Включите в пищу побольше клетчатки – около 30-38 г в день для мужчин и 21-25 г для женщин.

9. Выпадение волос

Выпадение волос – естественный процесс, на который влияют ваши гены и ваш образ жизни. Обычно они выпадают постепенно и в небольших количествах. Быстрая и внезапная потеря волос должна вас насторожить и заставить задуматься о причине. В данном случае, лучше всего проконсультироваться с врачом.

10. Мышечные судороги

Недостаток питательных веществ и чрезмерная нагрузка на мышцы – это наиболее распространенные причины спазмов. Также спазмы могут возникнуть в результате сидячего образа жизни и недостаточного кровоснабжения. И снова увеличьте потребление воды, проверьте рацион питания и побольше двигайтесь. Если вы испытываете серьезный дискомфорт, видите отеки или покраснение кожи, то обратитесь к врачу.

11. Резкие колебания веса

У большинства из нас с возрастом вес может колебаться в пределах пары-тройки килограмм. Это естественный результат замедления обмена веществ. Однако чрезмерное увеличение веса или его резкая потеря могут быть признаком проблем со здоровьем. Вам не стоит долго размышлять или, что еще хуже, самостоятельно выдумывать себе диеты. Тут необходим вердикт врача.

Текст: Flytothesky.ru