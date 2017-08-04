Можете ли вы определить, что делает этот вращающийся механизм?

На это раз мы предлагаем вам разгадать головоломку, которая связана с физикой: а именно с движением шестерёнок в сложном механизме, который вы видите на рисунке ниже. Представьте, что вы крутите ручку в сторону, куда указывает чёрная стрелка. Теперь вам нужно определить, как работает этот механизм: открывает он коробку или закрывает. Всё, что необходимо, это вообразить, как вращаются эти зубчатые колёсики. Вперёд!



