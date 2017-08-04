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Можете ли вы определить, что делает этот вращающийся механизм?

05.08.2017 14:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На это раз мы предлагаем вам разгадать головоломку, которая связана с физикой: а именно с движением шестерёнок в сложном механизме, который вы видите на рисунке ниже. Представьте, что вы крутите ручку в сторону, куда указывает чёрная стрелка. Теперь вам нужно определить, как работает этот механизм: открывает он коробку или закрывает. Всё, что необходимо, это вообразить, как вращаются эти зубчатые колёсики. Вперёд!Можете ли вы определить, что делает этот вращающийся механизм?

Можете ли вы определить, что делает этот вращающийся механизм?

 
 
 
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На это раз мы предлагаем вам разгадать головоломку, которая связана с физикой: а именно с движением шестерёнок в сложном механизме, который вы видите на рисунке...

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