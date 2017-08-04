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20 лучших фотографий недели

05.08.2017 14:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Объектив фотокамеры порой замечает необыкновенные и потрясающие по своей красоте моменты нашей повседневной жизни, особенно, если фотоаппарат находится в умелых, талантливых руках. Художественная фотография чаще всего наполнена буйством красок и хранит в себе некоторую историю, будь то фото утреннего пробуждения солнца, его заката или городского пейзажа с живописными улочками.
Традиционно представляем вам 20 лучших фотографий недели.

1. Момент синицы в руках. Фотограф Nacho Zàitsev

2. Солнце, поднимающее из синих вод Испании. Фотограф Joaquin Guerola

3. Прыжок веры. Фотограф Srdjan Vujmilovic

4. Мечта, родившаяся в метро. Фотограф Roy Savoy

5. Чайка, наблюдающая за городом с одинокой скамейки. Фотограф 云水禅心

6. Красные крыши Праги в тёплых цветах заката. Фотограф Joe Daniel Price

7. Взмах розовых крыльев. Фотограф Thorben Vogel

8. Гармония и равновесие во всём. Фотограф Kristian D. Hansen

9. Завтрак белки. Фотограф Marc Costermans

10. Долина, где Вселенная бесконечна. Фотограф Daniel F.

11. С другом навстречу приключениям. Фотограф Livia Botica

12. Взгляд с надеждой, обращённый к небу. Фотограф HUMUS 07

13. Джеймсон на улицах Лиссабона. Фотограф Guy

14. Вечерняя улица уютного Горинхема. Фотограф Herman van den Berge

15. Цветы, живущие с видом на море. Фотограф MichaelJordanoff

16. Что так рассмешило этого льва? Фотограф Robert Goppelt

17. Великолепный вид летнего заката над полем. Фотограф HatCat Photography

18. Вот это Фольксваген! Фотограф Simon Alexander

19. Восход солнца в дикой природе Хорватии. Фотограф Lorenzo Mattei

20. Робкий заяц, пойманный объективом фотокамеры. Фотограф Gilbert Fortune

Текст: Flytothesky.ru20 лучших фотографий недели

 
 
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