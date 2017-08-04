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20 лучших фотографий недели
05.08.2017 14:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
Объектив фотокамеры порой замечает необыкновенные и потрясающие по своей красоте моменты нашей повседневной жизни, особенно, если фотоаппарат находится в умелых, талантливых руках. Художественная фотография чаще всего наполнена буйством красок и хранит в себе некоторую историю, будь то фото утреннего пробуждения солнца, его заката или городского пейзажа с живописными улочками.
1. Момент синицы в руках. Фотограф
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