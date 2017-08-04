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Тест: Что делает вас особенным?

05.08.2017 13:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Какое бы неимоверно огромное количество людей ни проживало на планете Земля, все мы так похожи друг на друга. Мы испытываем одни и те же чувства: радости, любви, разочарования, страха и др. Мы мечтаем, загадываем желания, надеемся на лучшее — кто-то в большей, кто-то в меньшей степени.

Все мы так похожи, но, согласитесь, такие разные. И дело не в цвете кожи, волос или глаз. Ведь, несмотря на то, что нас объединяет, человек — исключительное существо со своей индивидуальностью и особенным, неповторимым набором переживаний, впечатлений, эмоций, мыслей. Хотите знать, что делает вас таким непохожим на других? Мы вам поможем!Тест: Что делает вас особенным?

 
 
 
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Какое бы неимоверно огромное количество людей ни проживало на планете Земля, все мы так похожи друг на друга. Мы испытываем одни и те же чувства: радости, любви,...

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